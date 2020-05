Še od dva do štiri tedne do odločitve o nadaljevanju lige NBA

Urnik, ki ga je komisar predstavil lastnikom klubov, je prvi znak, kdaj bi se lahko liga nadaljevala po prekinitvi tekmovanja 12. marca, poročata The Athletic in ESPN."Zdravje je na prvem mestu. NBA bo počakala en mesec glede odločitve, treba je dobiti še več testov in podatkov za oceno, kako resen je virus," je tvitnil krilni košarkar ekipe Los Angeles Lakers Jared Dudley.

NBA si želi več časa za preučevanje trenda novih primerov okužbe, želi izvedeti, kdo lahko resno zboli in kako se druge športne organizacije ukvarjajo s testi, poročajo mediji. Lastniki klubov so sestanek zapustili z optimizmom, da se NBA dobro sooča s problematiko reševanja zdravstvenih tveganj, povezanih z nadaljevanjem sezone, predvidoma v varnih območjih, kot sta Las Vegas in Orlando.

ESPNje poročal, da se NBA, v kateri sicer igrajo tudiLuka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar, trudi za to, da je ne bi ustavil en pozitiven test. Sindikat igralcev naj bi bil naklonjen nadaljevanju.