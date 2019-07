Še en Slovenec v ligi NBA: Čančar čaka še na uradno potrditev in podpis v Denverju

Denver Nuggets po poročanjuDenver Posta, ki se sklicuje na vir znotraj lige NBA, pripravljajo pogodbo za slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja. Ta je navdušil s predstavami na poletni ligi v Las Vegasu, kjer je v povprečju dosegal 8,8 točk na tekmo, temu pa dodal še 4,3 skoke in 2,3 podaje. Preteklo sezono je Čančar igral v Španiji, in sicer za ekipo San Pablo Burgos. "Nuggetsi so močni na krilnih položajih, a Čančar bi lahko dodal neko drugačno dimenzijo v rotacijo igralcev. Je močen igralec, ima visok košarkarski IQ in varljivo športno postavo. Nuggetsi so zaljubljeni v njegovo obrambno raznovrstnost,"so zapisali pri Denver Post.