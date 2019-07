Še en slovenski košarkar po poti Dončića: selitev iz Heliosa v sloviti Real Madrid

Član mladinskih selekcij Heliosa Jan Vide bo postal član španskega velikana, so sporočili iz domžalskega kluba. Ob tem so spomnili, da gre za drugo leto po vrsti, da je član njihovih mladinskih vrst oranžni dres zamenjal za belega kraljevega kluba. Lani je to storil Urban Klavžar. V lanski sezoni se je Vide, ki je pri domžalskih mladinskih selekcijah osvojil štiri naslove državnih prvakov, udeležil dveh turnirjev z Realovo ekipo letnikov 2005, na katerih je prepričal trenerje španskega kluba. V špansko prestolnico se bo odpravil konec avgusta, po reprezentančnem U15 turnirju SloveniaBall v Slovenj Gradcu, so še pojasnili pri Domžalčanih.