Še februarja blestel v Olimpiji, zdaj je podpisal milijonsko NBA-pogodbo

Po odlični sezoni v dresu Cedevite Olimpije je Karlo Matković februarja odletel v New Orleans, kjer je do konca sezone nastopal v dresu razvojnega moštva Birmingham Squadron. Tam je v povprečju dosegal 17,3 točke, 8 skokov in 2,4 asistence na tekmo, kar je vodstvo NBA-moštva iz Louisiane očitno dovolj prepričalo, da mu ponudi triletno pogodbo v skupni vrednosti 4,9 milijona dolarjev (približno 4,5 milijona evrov).