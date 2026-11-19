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Do dogodka je prišlo ob odhodu ekip v slačilnico po prvem polčasu. Luka Dončić in Trae Maddox sta si najprej izmenjala nekaj besed, nato pa je sodnik burno reagiral in stopil proti slovenskemu zvezdniku.

Do dogodka je prišlo ob odhodu ekip v slačilnico po prvem polčasu. Luka Dončić in Maddox sta si najprej izmenjala nekaj besed, nato pa je sodnik burno reagiral in stopil proti slovenskemu zvezdniku.

Luka Dončić vs Utah Jazz FOTO: Sofascore.com

Po poročanju ameriških medijev je Maddox Dončiću jezno zabrusil: "Kaj si rekel?" V tistem trenutku je vmes stopil pomočnik trenerja Lakersov Scott Brooks in preprečil nadaljnje zaostrovanje položaja.

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Dončić se na sodnikovo reakcijo ni odzval, v bližini pa je bil tudi njegov soigralec Matisse Thybulle. Kaj natančno je sprožilo spor, za zdaj ni znano. Napetosti med Dončićem in Maddoxom sicer niso novost. Slovenec je v prvem polčasu po dosojeni napaki zaradi nepravilnega vodenja žoge protestiral in si prislužil tehnično napako.

Oba sta bila v središču pozornosti že marca letos, ko je NBA Dončića kaznovala s 45.000 evri. Povod je bila gesta, s katero je po eni od Maddoxovih odločitev namignil na podkupovanje sodnikov.

Los Angeles Lakers - Utah Jazz FOTO: Sofascore.com

Lakersi so sicer doživeli prvi poraz po devetih zaporednih zmagah. Dončić je tekmo končal z 29 točkami, petimi skoki in sedmimi asistencami, a imel slab strelski večer. Za tri točke je zadel le dva od 12 metov, ob tem pa izgubil kar devet žog.