Se Joel Embiid spogleduje s koncem kariere?

Košarkar Philadelphia 76ers Joel Embiid ima že zadnji dve leti ogromno težav s poškodbami. V minulih dveh sezonah je odigral le 58 tekem in eden izmed najbolje obveščenih novinarjev v ligi NBA Keith Pompey je prepričan, da se nekdanji dobitnik nagrade MVP približuje koncu kariere.

Joel Embiid FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav Joel Embiid z 31 leti nikakor ne sodi med najstarejše igralce v ligi NBA, pa se, vsaj tako verjame novinar Keith Pompey, nekdanji dobitnik nagrade MVP počasi spogleduje s koncem kariere. "Mislim, da Joel Embiid ve, da je konec blizu ... In to je samo moje mnenje, poskušam samo ljudem razložiti, kaj trenutno prestaja. Zelo redko se zgodi, da ti igralec sam pove, kako zelo ga boli in kako težko mu je," je dejal vedno dobro obveščeni Pompey, ki največ spremlja prav Embiidove Philadelphia 76erse.

"Morda misli, da ne more več igrati na isti ravni kot prej. Lahko se motim in bo imel letos sezono za naslov najkoristnejšega igralca, ampak to je pač moj vtis," je Pompey še dodal na SiriusXM NBA Radio. Embiid se je ligi NBA pridružil leta 2014, vse od takrat pa brani barve 76ersov. Center Philadelphie je v devetih sezonah odigral 446 tekem, izpustil pa jih je kar 400. Še zlasti veliko težav je imel v zadnjih dveh letih, zaradi kroničnih težav s koleni, ki si jih je večkrat poškodoval, je odigral le 58 tekem. Zaradi zloma v stopalu pa je izpustil tudi svoji prvi dve sezoni v ligi NBA.