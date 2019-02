Se bo zgodovina ponovila? Dončić pred domačimi navijači proti vodilnim Bucksom

TEKMA

Luka Dončićbo po zgodovinski predstavi predstavi, ko je proti Charlottu dosegel tretji trojni dvojček v karieri in postal najmlajši košarkar, ki je me uspelo doseči ta mejnik v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, znova zaigral proti zasedbi Milwaukeeja, ki trenutno zaseda prvo mesto v ligi NBA. Spomnimo, prav proti Bucksom je slovenski košarkarski dragulj dosegel sploh prvi trojni dvojček v dresu Dallasa, nato pa v naslednjih tednih, ta dosežek obogatil še z dvema.

Omenjen obračun so sicer košarkarji Dallasa izgubili in se bodo pred domačimi navijači zagotovo želeli maščevati Giannisu Antetokounmpu in druščini, ki so trenutno sredi niza petih zaporednih zmag. Nazadnje so s kar 148 : 129 nadigrali Washington in dosegli največ točk na eni sami tekmi po letu 1989. Ambicije franšize so letos zelo visoke. Zagotovo jih zanima zgolj naslov na vzhodu, nato pa je vse mogoče v velikem finalu. A pot do tja je še dolga in nadaljevala se bo kot rečeno v Dallasu pri Mavericksih, ki so v zadnjem času v kar dobri formi, saj so na zadnjih sedmih tekmah vknjižili pet zmag. Za Dallas bo to sicer že sedmi zaporedni obračun proti moštvu iz vzhodne konference, Teksašani pa imajo iz prejšnjih šestih obračunov izkupiček štirih zmag in dveh porazov.

Liga NBA, izidi:

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks -:- (-:-,-;-,-:-,-:-)