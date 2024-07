Še nikoli videno: kar trije Francozi med prvimi šestimi na naboru NBA

Francoz Zaccharie Risacher je postal prvi izbor letošnjega nabora severnoameriške košarkarske lige NBA, izbrala ga je ekipa Atlanta Hawks. To je že drugi zaporedni francoski košarkar, ki je bil izbran kot številka ena; lani je to dosegel Victor Wembanyama, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoski košarkarji so bili na letošnjem naboru zelo uspešni – med prvo šesterico so se uvrstili kar trije, kar predstavlja nov rekord lige glede na število tujih igralcev v prvi deseterici.