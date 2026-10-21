Se obeta nova 'vojna'? Evroliga grozi z astronomskimi kaznimi za 'prebežnike' v NBA

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Pogajanja med Evroligo in ligo NBA za zdaj še niso prinesla dogovora, čeprav evropsko tekmovanje ostaja odprto za sodelovanje. "Če se odločijo vstopiti na ta trg, bo to katastrofa. Oni to vedo, mi to vemo in nihče si takšnega scenarija ne želi," je dejal Chus Bueno.

Po njegovih besedah bi razdelitev klubov in finančnih virov povzročila veliko škodo evropski košarki. Posebej je opozoril na posledice za klube, ki bi se odločili zapustiti Evroligo.

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Po njegovih besedah bi razdelitev klubov in finančnih virov povzročila veliko škodo evropski košarki. Posebej je opozoril na posledice za klube, ki bi se odločili zapustiti Evroligo. "Kdor želi zapustiti Evroligo, bo moral plačati pogodbeno določeno kazen, preostali klubi pa imajo pravico posamično zahtevati odškodnino. Poleg tega bi izgubili lastniške deleže, katerih vrednost presega 80 milijonov evrov," je pojasnil.