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Košarka

Se obeta nova 'vojna'? Evroliga grozi z astronomskimi kaznimi za 'prebežnike' v NBA

Madrid, 21. 10. 2026 13.51 pred 29 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Evroliga

Izvršni direktor košarkarske Evrolige Chus Bueno je opozoril, da bi ustanovitev tekmovanja NBA Europe kot neposrednega konkurenta Evroligi lahko resno zamajala evropsko košarko. Ob tem je klubom, ki razmišljajo o odhodu v novo tekmovanje, poslal jasno opozorilo: takšna odločitev bi jih lahko drago stala.

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Pogajanja med Evroligo in ligo NBA za zdaj še niso prinesla dogovora, čeprav evropsko tekmovanje ostaja odprto za sodelovanje. "Če se odločijo vstopiti na ta trg, bo to katastrofa. Oni to vedo, mi to vemo in nihče si takšnega scenarija ne želi," je dejal Chus Bueno.

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Po njegovih besedah bi razdelitev klubov in finančnih virov povzročila veliko škodo evropski košarki. Posebej je opozoril na posledice za klube, ki bi se odločili zapustiti Evroligo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njegovih besedah bi razdelitev klubov in finančnih virov povzročila veliko škodo evropski košarki. Posebej je opozoril na posledice za klube, ki bi se odločili zapustiti Evroligo.

"Kdor želi zapustiti Evroligo, bo moral plačati pogodbeno določeno kazen, preostali klubi pa imajo pravico posamično zahtevati odškodnino. Poleg tega bi izgubili lastniške deleže, katerih vrednost presega 80 milijonov evrov," je pojasnil.

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Vseh 13 delničarjev Evrolige je medtem podpisalo nove desetletne pogodbe, Bueno pa verjame, da bodo klubi tudi v prihodnje ostali združeni pod okriljem tekmovanja. Hkrati Evroliga pripravlja uvedbo franšiznega sistema, po katerem bi lahko še osem klubov pridobilo status stalnih udeležencev tekmovanja.

Med zainteresiranimi naj bi bila tudi Partizan in Crvena zvezda, neuradne informacije pa kažejo, da ima v boju za dolgoročne licence trenutno prednost pet drugih klubov. Več podrobnosti o prihodnji ureditvi tekmovanja naj bi bilo znanih novembra.

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