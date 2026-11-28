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Izbranci selektorja Tomislava Mijatovića so vprašanje zmagovalca praktično rešili že v uvodnih minutah. Tekmo so odprli z delnim izidom 11:0, Poljaki pa so na prve točke iz igre čakali kar sedem minut. V prvi četrtini je blestel Jaleen Smith, ki je dosegel 11 točk, Hrvaška pa je po desetih minutah vodila s 25:14.

Hrvaški košarkarji so tudi v nadaljevanju nadzorovali dogajanje na parketu in prednost do odmora povečali na 48:35. Gostitelji po vrnitvi iz slačilnic niso našli odgovora na razigrane goste, ki so v zadnjo četrtino vstopili s 17 točkami naskoka (66:49).

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V končnici so Hrvati brez večjih težav ubranili prednost in lahko začeli slavje ob velikem uspehu svoje reprezentance. Prvi strelec zmagovite ekipe je bil Danko Branković, ki je dosegel 17 točk in osem skokov, pomemben delež k zmagi pa je prispevala predvsem raznovrstna in ekipno zelo razpoložena igra Hrvatov.

Hrvaška se bo tako prvič po 13 letih znova predstavila na največjem svetovnem košarkarskem tekmovanju.