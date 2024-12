Močno oslabljeni košarkarji moštva Dallas Mavericks še drugič zapored niso uspeli zmagati na gostovanju. Tokrat so bili s 110:100 boljši košarkarji Sacramenta, ki so prekinili niz kar šestih zaporednih porazov. A tako trener Dallasa Jason Kidd kot tudi košarkarji vztrajajo, da je moštvo dovolj dobro, da zmaguje tudi brez največjih zvezdnikov.

"Še vedno imamo dovolj talenta, da lahko tudi brez Luke zmagujemo tekme," je bil po porazu proti Sacramentu odločen tokrat najboljši strelec Dallasa Spencer Dinwiddie in je v isti sapi dodal: "Hkrati pa močno dvomim, da bo morala ekipa, kot smo jo imeli danes, odigrati in zmagati veliko tekem. Slej kot prej se bodo vrnili naši prvokategorniki. Vemo, da bo Luka odsoten nekaj časa, a tokrat so manjkali tudi Kyrie, Klay, Lively, torej praktično celotna prva peterka in dvomim, da bo tako dolgo časa. Ko se vrnejo, pa bomo morali znova tudi zmagovati."

Spencer Dinwiddie FOTO: AP icon-expand

Dinwiddie in družba se bodo morali brez Luke Dončića, ki si je na tekmi proti Minnesoti poškodoval levo mečno mišico, znajti vsaj mesec dni. Poleg tega ima težave s poškodbo rame Kyrie Irving, s poškodbo kolka pa Dereck Lively. Klaya Thompsona je zdelala bolezen, a bo bržkone hitro nazaj na parketu, Naji Marshall pa je odslužil prvo od štirih tekem kazni.

"Mislim, da smo igrali dobro, čvrsto, a v zadnji četrtini so nam pošle moči. No, že v tretji smo začeli padati ... Preprosto moramo biti boljši, ne glede na kader. Nismo bili dobri v skoku in pustili smo jim preveč lahkih košev. In potem jih je poneslo občinstvo," pa je tekmo komentiral drugi najboljši strelec Dallasa P.J. Washington, ki je priznal, da s soigralci na parketu pogrešajo slovenskega zvezdnika, a se bodo enostavno morali znajti brez njega. če se želijo tudi letos uvrstiti v končnico: "Luka je brez dvoma naš najboljši igralec, zato bo težko zmagovati brez njega. Vendar smo profesionalci z razlogom. Od nas se pričakuje, da bomo zmagovali z Luko ali brez njega."

P.J. Washington FOTO: AP icon-expand

Da morajo zmagovati, ne glede na to, ali Dončić igra ali ne, se strinja tudi Dallasov trener Jason Kidd, ki je moral na 33. tekmi v sezoni na parket poslati še 15. različno začetno peterko: "Dinwiddie in Washington sta naredila vse, kar sta lahko. Opravila sta odlično delo. Ne glede na manjkajoče igralce smo se počutili samozavestno, ko smo šli na igrišče. Sacramento se je boril, kot da gre za življenje, mi pa smo skušali najti način, kako doseči zmago z igralci, ki smo jih imeli na voljo. In mislim, da smo bili v dobrem položaju, ki pa ga žal nismo izkoristili. Vedeli smo, da bo brez manjkajočih igralcev težko, a tudi brez njih moramo zmagovati."

Jason Kidd FOTO: AP icon-expand

Maverickse po novem letu v noči s srede na četrtek čaka še eno gostovanje, in sicer pri Houstonu, v noči s petka na soboto pa se bodo po seriji štirih zaporednih tekem v gosteh vrnili v American Airlines Center v Dallasu.