Še vedno služijo z njegovim imenom: karte za Dončićev povratek desetkrat dražje

Luka Dončić je leta živel v Dallasu in v Teksasu je nameraval živeti vsaj do konca kariere. Njegova želja in želja vseh navijačev Mavericksov se ni uresničila, saj je februarja Dončić moral odleteti v Los Angeles, kjer zdaj blesti v dresu Lakersov. V noči na četrtek po našem času se bo s prenosom na Kanalu A in VOYO vrnil v Teksas in prvič v dresu gostov zaigral v American Airlines Areni. Ambiciozni lastniki Mavericksov, ki so od njegovega odhoda izkoristili vsako priložnost, da svojo šokantno odločitev upravičijo z Dončićevimi domnevnimi pomanjkljivostmi, so izkoristili še eno priložnost in občutno dvignili cene kart za enega najbolj pričakovanih obračunov v zadnjih letih.