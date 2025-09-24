Se zgodba ponavlja? S številko 77 na hrbtu v Španiji blesti slovenski mladenič

16-letni slovenski mladinski reprezentant Stefan Joksimović je bil poleti na druženju z vrstniki na NBA taboru v Manchestru, ki ga je zaključil s priznanjem za najkoristnejšega košarkarja. Popularni MVP. To se ni zgodilo prvič, da bi (je) Ljubljančan opozoril širšo košarkarsko javnost. Projekta "košarka brez meja", ki je v organizaciji lige NBA in razvojnega oddelka Fibe potekal na Otoku, se je udeležilo okoli 100 "gimnazijskih" košarkarjev iz več kot 30 držav. Priznanje MVP za najkoristnejšega posameznika pa je prejel prav mladi Slovenec, ki bo sredi novembra dopolnil 17 let.
V Španiji se kot kaže očitno razvija novi veliki talent slovenske košarke. Stefan Joksimović je fant, na katerega je očitno vredno ostati pozoren. Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...
Njegov sin se razvija pri Baskoniji in je nase močno opozoril že poleti na evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem je Slovenija zasedla končno šesto mesto. Joksimović je bil med nosilci reprezentance, čeprav je bil leto mlajši od soigralcev.
V povprečju je dosegal skoraj štirinajst točk na tekmo, temu pa dodajal še pet skokov in tri asistence. Ljubljančan se je po reprezentančnih obveznostih vrnil na Pirenejski polotok, kjer je priprave začel celo s prvo ekipo Baskonie.
Slovenec je tudi že oblekel dres članske ekipe in to s famozno s številko 77 na hrbtu. Ni potrebno posebej izpostavljati, da je to številka, ki jo nosi megazvezdnik Luka Dončić.
Igral že proti Realu
Stefan Joksimović je na predsezonskem pripravljalnem turnirju zaigral v obračunih z Valencio in Real Madridom. Na prvi tekmi proti Valencii je bil celo v prvi peterki Baskonie ter (evroligaškim) tekmecem zabil spoštljivih deset točk. Zadel je dve trojki in bil uspešen še v prodoru.
Njegov klub je sicer obe tekmi izgubil, a je mladi Slovenec, ki v višino meri več kot dva metra, igra pa na poziciji organizatorja igre, dokazal, da lahko že nastopa na zavidljivem nivoju tudi v članski košarki, čeprav se fizično še razvija. Morda preuranjena napoved, toda, ali se obeta nova fantastična mednarodna zgodba slovenskega košarkarja? In to ne naključno s številko 77 na hrbtu ...
