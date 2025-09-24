Se zgodba ponavlja? S številko 77 na hrbtu v Španiji blesti slovenski mladenič

Stefan Joksimović, sin nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta Nebojše Joksimovića, vse bolj opozarja nase in opravičuje napovedi strokovnjakov po svetu, da gre za enega večjih draguljev svoje generacije. Ljubljančan, ki je pred odhodom v tujino igral za Ilirijo, se je poleti preselil k španski Baskonii. Kazalo je, da se bo najprej priključil pripravam prve ekipe kluba, nato pa se dokazoval v razvojni ekipi, a je Stefi, ki v višino meri več kot dva metra, igra pa na poziciji playa, takoj pokazal, da je iz pravega testa. Ker bo to zanj že tretja sezona na Iberskem polotoku, bo kmalu lahko uveljavil status doma vzgojenega igralca. In kot kaže bo igral za prvo ekipo, saj je na pripravljalnih tekmah več kot opozoril nase. S številko 77 na hrbtu je golobradi mladenič dosegel deset točk na tekmi proti evroligaški Valencii.

16-letni slovenski mladinski reprezentant Stefan Joksimović je bil poleti na druženju z vrstniki na NBA taboru v Manchestru, ki ga je zaključil s priznanjem za najkoristnejšega košarkarja. Popularni MVP. To se ni zgodilo prvič, da bi (je) Ljubljančan opozoril širšo košarkarsko javnost. Projekta "košarka brez meja", ki je v organizaciji lige NBA in razvojnega oddelka Fibe potekal na Otoku, se je udeležilo okoli 100 "gimnazijskih" košarkarjev iz več kot 30 držav. Priznanje MVP za najkoristnejšega posameznika pa je prejel prav mladi Slovenec, ki bo sredi novembra dopolnil 17 let.

Stefan Joksimović

V Španiji se kot kaže očitno razvija novi veliki talent slovenske košarke. Stefan Joksimović je fant, na katerega je očitno vredno ostati pozoren. Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...

Njegov sin se razvija pri Baskoniji in je nase močno opozoril že poleti na evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem je Slovenija zasedla končno šesto mesto. Joksimović je bil med nosilci reprezentance, čeprav je bil leto mlajši od soigralcev.

V povprečju je dosegal skoraj štirinajst točk na tekmo, temu pa dodajal še pet skokov in tri asistence. Ljubljančan se je po reprezentančnih obveznostih vrnil na Pirenejski polotok, kjer je priprave začel celo s prvo ekipo Baskonie.

Nebojša Joksimović, oče nadarjenega Stefana, je bil odličen košarkar. Tudi reprezentant.

Slovenec je tudi že oblekel dres članske ekipe in to s famozno s številko 77 na hrbtu. Ni potrebno posebej izpostavljati, da je to številka, ki jo nosi megazvezdnik Luka Dončić.

Igral že proti Realu

Stefan Joksimović je na predsezonskem pripravljalnem turnirju zaigral v obračunih z Valencio in Real Madridom. Na prvi tekmi proti Valencii je bil celo v prvi peterki Baskonie ter (evroligaškim) tekmecem zabil spoštljivih deset točk. Zadel je dve trojki in bil uspešen še v prodoru.