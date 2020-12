Sedaj tudi uradno: Dončić dobil nova soigralca, novinca podpisala pogodbi

"Že od malih nog spremljam Dallas. Vedno je bil dominanten na zahodni konferenci, zato je noto, da bom del takšne organizacije. Neverjeten občutek je," je ob podpisu pogodbe dejal Josh Green , o katerem smo na naši spletni strani že poročali in bo Luki Dončiću in soigralcem pomagal predvsem z odlično igro v obrambi.

Dallas bo pred začetkom sezone, 22. decembra, odigral tri pripravljalne tekme - 12. in 14. decembra proti Milwaukee Bucks, 17. decembra pa proti Minnesoti.

Tyler Beypa je s telički sklenil dvosmerno pogodbo, kar v praksi pomeni, da bo lahko igral tudi za razvojno ekipo Dallasa. Na ta način bo dobil več priložnosti za dokazovanje, saj trenerRick Carlislev ligi NBA nanj očitno še ne računa povsem.

Pred začetkom sezone 2020/2021 pa se čaka zgolj še na to, da svojo pogodbo podpiše tudi tretji novinec v vrstah Mavericksov. To je organizator igreTyrell Terry, ki je bil izbran kot 31., in bo najverjetneje že od začetka del "prve" ekipe.