Sedaj tudi uradno: Ilievski stopil v Bečirovićeve čevlje

"Vlado Ilievski je novi športni direktor Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Nekdanji vrhunski košarkar, ki je v času svoje kariere med drugim nosil drese Partizana, Barcelone, Lottomatice, Tau Ceramice, Efesa, Nymburka, zagrebške Cedevite in ljubljanske Olimpije, je na položaju športnega direktorja nasledil Sanija Bečirovića, ki klub zapušča po štirih sezonah," so sporočili na spletni strani ljubljanskega kluba.

"Zadovoljen in srečen sem, da se, tokrat v malce drugačni vlogi, vračam v klub, ki mi je dal ogromno in ki je bil odskočna deska za mojo kariero. Vso energijo in ambicije bom skupaj z vsemi sodelavci v klubu vložil v to, da spišemo uspešno zgodbo in da smo skupaj s člani strokovnega štaba in igralci velika družina, ki se dobro razume, v kateri vlada pozitivna energija, ki se ne čuti le znotraj kolektiva, temveč vidi tudi na zunaj," je ob naznanitvi uvodoma dejal nekdanji makedonski reprezentant.