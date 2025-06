Sedma tekma v finalu prava redkost: najpogosteje tesno slavijo domačini

Pacersi so finalno serijo odprli s presenetljivo zmago, potem ko je Oklahomi boleč poraz 0,3 sekunde pred koncem tekme prizadejal Tyrese Haliburton .

Sledila je zanesljiva zmaga najboljše ekipe zahodne konference, ko je blestel Shai Gilgeous-Alexander . Serija se je preselila v Indianapolis, kjer sta si ekipi znova razdelili po eno zmago. Oklahoma je nato na domačih tleh povedla s 3:2 v zmagah, Indiana pa je vrnila udarec in z izjemno obrambno igro izsilila sedmo tekmo.

Najvišja zmaga sega v davno leto 1960, ko so Celticsi premagali ekipo St. Louis Hawks za 19 točk, medtem ko je 14 let kasneje Boston premagal Milwaukee za 14 točk. Odtlej nobena ekipa na sedmi tekmi v finalu ni zmagal z dvomestno razliko, kar obeta zelo izenačen dvoboj.

Domača dvorana je bila v preteklih finalih, na katerih je prvaka določila sedma tekma, velik faktor. Na 15 izmed 19 tekem je namreč slavil domačin, le štirikrat gostujoča ekipa. Sedme tekme so v finalih pogosto zelo izenačene. Kar 14 tekem se je končalo z enomestno razliko, na šestih pa je ekipi na koncu rezultatsko ločila le ena posest. Povprečna razlika v finalnih sedmih tekmah znaša manj kot sedem točk.

Sedem tekem v finalu lige NBA nismo videli vse od leta 2016, ko se je zgodovinske zmage veselil LeBron James s Cleveland Cavaliers. Cleveland je tedaj šokiral Golden State Warriors, ki je v rednem delu sezone zbral kar 73 zmag. Warriorsi so vodili že s 3:1 v zmagah, nato pa je sledil zgodovinski in sploh prvi tovrsten preobrat v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Zasedbi Indiane in Oklahome sta poskrbeli, da se je finalna serija 20. v zgodovini zavlekla v sedmo tekmo. Oklahoma že skozi celotno serijo velja za favorita, zato ji stavnice tudi na zadnji tekmi pripisujejo prednost, še posebej zato, ker igra na domačih tleh.

Sedma tekma v finalu je v moderni dobi prava redkost – v zadnjih 20 letih se bo to zgodilo šele petič. O tem, kako redke so takšne tekme, priča tudi podatek, da je Draymond Green skupaj s Shanom Battierem na vrhu seznama, ko je govora u zadetih metih za tri točke na sedmih tekmah finala lige NBA. Green je tedaj kljub porazu zablestel z 32 točkami, 15 skoki in devetimi podajami, zadel pa je šest metov za tri točke.