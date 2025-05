Oklahoma za mesto v konferenčnem finalu razbila Denver

Zadnja tekma letošnje sezone Lige NBA v evropskem terminu se ni začela po željah domačinov, ki so bili v napadu izjemno neučinkoviti. Oklahoma je v uvodnih osmih minutah dosegla vsega deset točk, kar so gostje izkoristili in zbežali na dvomestno prednost. Domačini so se v končnici četrtine pobrali in zaostanek znižali na pet točk (21:26).

Denver je drugo četrtino začel brez Nikole Jokića, domači košarkarji pa so v dveh minutah izid obrnili v svoj prid (29:26). Po minuti odmora se je srbski zvezdnik vrnil na parket, Nuggetsi pa so rezultat hitro poravnali. V nadaljevanju smo spremljali precej izenačen dvoboj, Jalen Williams pa je dve minuti pred polčasom poskrbel za osem točk prednosti Oklahome. Nuggetsi so v prvem delu tekme izgubili kar 12 žog, končnica pa je tudi v drugi četrtini pripadla domači ekipi, ki je prišla do najvišje prednosti na obračunu in na odmor odšla ob prednosti s 60:46.