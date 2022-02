Sedmi zaporedni poraz oslabljenega Brooklyna

Utah Jazz, četrta ekipa zahodne konference, je s 125:102 premagala Brooklyn Nets. Sicer pa so Charlotte Hornets doma izgubili proti Cleveland Cavaliers s 101:102, slednjim je zmago s prostima metoma 1,2 sekunde pred koncem prinesel Kevin Love , ki je sicer prispeval 25 točk. Njegov soigralec Jarrett Allen je bil prvo ime tekme z zanj rekordnimi 29 točkami in 22 skoki.

Detroit Pistons so klonili pred Boston Celtics s 93:102, Indiana Pacers pa proti Chicago Bulls s 115:122, čeprav je Caris LeVert za prve dosegel kar 42 točk, a pri zmagovalcih je izvrstno partijo odigral tudi center Nikola Vučević, ki je 36 točkam (met 16-21) dodal 17 skokov. Toronto Raptors so tudi po zaslugi 33 točk Pascala Siakama s 125:114 odpravili Atlanta Hawks. San Antonio Spurs so s 131:106 ugnali Houston Rockets. Denver Nuggets so brez poškodovanega Vlatka Čančarja izgubili proti New Orleans Pelicans s 105:113, čeprav je Nikola Jokić tekmo končal s 25 točkami, 12 skoki in devetimi podajami, Portland Trail Blazers pa proti Oklahoma City Thunder s 93:96.