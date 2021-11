Šef Curry zakuhal 40, Čančar zaradi poškodbe zopet izven kadra

Golden State Warriors so, čeprav še vedno ne morejo računati na poškodovanega Klaya Thompsona , v novo sezono lige NBA vstopili z 11 zmagami in le enim porazom, še ta pa je prišel po podaljšku. Kako superiorni so, priča tudi podatek, da so zadnjih sedem tekem dobili z dvomestno razliko. Kot zadnji so pred njimi pokleknili sicer vse prej kot slabi čikaški biki, ki jih je pokopal kdo drugi kot Stephen Curry .

Podobno kot Curry je na domačem parketu v Denverju blestel Nikola Jokić. Srbski center se je izkazal s pošastnim trojnim dvojčkom (22 točk, 19 skokov in deset podaj) in eno blokado. Ob zmagi nad Atlanto (105:96) je točko več od Jokića sicer prispeval Aaron Gordon, 16 pa jih je vpisal Jeff Green. Denver ima po 12 tekmah tako kot Dallas 8 zmag in štiri poraze.

Vlatka Čančarja vnovič ni bilo zaradi poškodbe. ESPN poroča, da bo slovenski reprezentant manjkal tudi v noči na ponedeljek, ko se bodo Nuggets pomerili s Portland Trail Blazers, za kasneje pa je pod vprašajem.

Na ostalih tekmah velja izpostaviti visoko zmago Minnesota Timberwolves nad Los Angeles Lakers (107:83). Bledo formo so proti Boston Celtics nadaljevali aktualni prvaki iz Milwaukeeja, ki so izgubili po dveh podaljških in so trenutno na 11. mestu vzhodne konference, ki ne prinaša niti "play-in" turnirja. Charlotte Hornets so doma ugnali New York Knicks, Brooklyn Nets pa so bili v gosteh boljši od New Orleans Pelicans, blestel je James Harden z 39 točkami.