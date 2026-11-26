V Los Angelesu so to spremembo sprejeli z odprtimi rokami; ekipo so po odhodu legendarnega LeBrona Jamesa zgradili okoli Luke Dončića in ji dodali igralce, ki dopolnjujejo njegovo igro ter mu omogočajo, da v celoti unovči svoje prednosti.
Takšen pristop se za zdaj bogato obrestuje. Po 18 tekmah imajo Lakersi namreč izkupiček 15 zmag in treh porazov, s čimer si delijo vrh lestvice lige NBA, glavni motor ekipe pa je prav slovenski zvezdnik. Čeprav se je njegova krivulja forme na zadnjih nekaj tekmah nekoliko umirila, Dončić še vedno ostaja v ožjem krogu kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca sezone (MVP).
Pelinka: "Težave v zasebnem življenju so Luko značajsko še bolj utrdile."
Dončić na igrišču kaže izjemne predstave, a tisto, kar je mnoge še posebej navdušilo, je način, kako se spopada z osebnimi preizkušnjami, odkar je bil pred 21 meseci v sklopu menjave z Dallasom in drugimi klubi poslan k Lakersom.
Predsednik košarkarskih operacij in generalni direktor kluba Rob Pelinka je pogovoru z ameriškimi mediji razkril, da so težke življenjske preizkušnje Dončića izoblikovale v še boljšega vodjo – prav takšnega, kot ga je ekipa nujno potrebovala.
"Menim, da so prav življenjske preizkušnje tiste, ob katerih vsi najbolj (do)zorimo. Luka je dal veliko skozi – od same menjave kluba do nekaterih družinskih zadev in prizadevanj, da bi ostal karseda blizu svojima hčerkama," je med drugim dejal Pelinka.
"Vse to so zahtevni trenutki v življenju slehernika in opazil sem, da je ob njih njegov značaj močno dozorel, kar se kaže predvsem v Lukovi vodstveni vlogi. Že samo to, da zmore premagovati ovire, ki nam jih življenje vsem postavlja na pot, ogromno pomeni, soigralci v garderobi pa se napajajo iz njegove energije kot vodje moštva," je nadaljeval glavni operativec kalifornijske franšize.
Dončić po prihodu k Lakersom presegel vsa pričakovanja
Dončić niza statistične dosežke, ki jim je v zgodovini lige kos le še legendarni Wilt Chamberlain. Pelinka pri tem ne skriva navdušenja nad predstavami svojega prvega zvezdnika.
"Poglejte, to je skorajda brez primere. Če pogledate številke oziroma napredno statistiko tega, kar počne, ga lahko postavimo ob bok takšnemu velikanu, kot je Wilt Chamberlain. Sem res ravnokar izrekel to ime?" se je v smehu vprašal Pelinka.
"Je nekakšen igralec nove dobe, ki dosega takšne številke. Ko smo ga pripeljali z menjavo, smo seveda vedeli, da gre za zvezdnika najvišjega kova, a je v letošnji sezoni presegel celo nekatera naša najdrznejša pričakovanja. Resnično ga je užitek spremljati iz večera v večer," je zaključil Rob Pelinka.
Luka Dončić ruši mnoge mejnike, kakršnih v ligi še nismo videli, s tem pa ne krepi le svojih možnosti v boju za naziv najkoristnejšega igralca sezone (MVP), temveč tudi močno viša delnice Lakersov v lovu na tako želeni 18. šampionski prstan.
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