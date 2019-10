Šefi ekip kot zmagovalca lige NBA vidijo Clipperse, Dončić med najboljšimi tremi tujci

Nova sezona liga NBA se prične 22. oktobra s tekmama Toronto Raptors vs. New Orleans in LA Clippers vs. LA Lakers. Podrobno jo bomo spremljali tudi na naši spletni strani. Slovenci bodo v tej sezoni imeli tri predstavnike: Dončiću in Dragiću se je čez Lužo pridružil še en zlati reprezentant, in sicer Vlatko Čančar (Denver Nuggets).