Sekulić: Dončićevo odločitev nestrpno pričakujemo

Pred odhodom na prvo pripravljalno tekmo v Litvo so slovenski košarkarji v ljubljanski dvorani Tivoli opravili nov trening. Po uvodnem tednu priprav v Zrečah, pa tudi v Ljubljani, še ni Luke Dončića, ki je v igral v finalu lige NBA še nekaj dni nazaj. "Njegovo odločitev nestrpno pričakujemo. Pomembno je, kako se bo Luka odločil. Stvari se usklajujejo z njim in ko bo prišel v Slovenijo, bomo te dokončno dorekli. Sezono je končal na tak način, kot je, bila je zelo naporna. Ne glede na to, da so imeli izjemno uspešno sezono, zagotovo ni najbolj zadovoljen z zaključkom finalne serije, ampak treba mu je dati čas, da se spočije, zbistri misli in se potem s trezno glavo odloči," je povedal selektor Aleksander Sekulić.

Je pa reprezentanca dobila okrepitev pod košem, saj se je ekipi pridružil ameriški naturalizirani košarkar Josh Nebo. "Vidimo ga kot veliko okrepitev. Kako bo to vse skupaj videti, bomo videli na prihodnjih treningih in potem tudi na tekmah. Verjamem pa, da nam bo v veliko pomoč," je še dodal slovenski selektor.