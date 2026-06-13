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Sekulić: Dvigniti pokal in premagati Partizan v Areni ni majhna stvar

Beograd, 13. 06. 2026 10.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Sekulić

Dubaj je po vsega dveh letih obstoja postal prvak lige ABA. Klub iz Združenih arabskih emiratov je v četrti tekmi finalne serije v Beogradu premagal Partizan s 83:81, serijo dobil s 3:1 in spisal zgodovino kot prvi klub iz Dubaja oziroma ZAE z veliko mednarodno lovoriko.

Velik slovenski pečat sta naslovu dala trener Aleksander Sekulić, sicer selektor slovenske reprezentance, in kapetan Klemen Prepelič, ki je kot prvi dvignil zgodovinski pokal.

"Težko mi je analizirati tekmo, morate me razumeti, poln sem čustev," je po velikem slavju dejal Sekulić. Slovenski strateg je poudaril, da je njegova ekipa v primerjavi s tretjo tekmo naredila velik korak naprej: "Veliko stvari smo opravili bistveno bolje. Energija, zbranost, nadzor izgubljenih žog, komunikacija v obrambi ... vse je bilo bolje. Na koncu sta odločila srce in požrtvovalnost igralcev, njihova nesebičnost."

Klemen Prepelič in Aleksander Sekulić
Klemen Prepelič in Aleksander Sekulić
FOTO: Dragana Stjepanovic - ABA League

Dubaj je v svoji šele drugi sezoni med regionalno elito končal na vrhu rednega dela, v končnici pa potrdil, da uspeh ni bil naključen. V celotni sezoni lige ABA je ob 29 zmagah na 33 tekmah ostal neporažen na domačem parketu, v finalu pa je do odločilnega uspeha prišel v vroči beograjski Areni.

"Dvigniti pokal in premagati Partizan v Areni ni majhna stvar. Ponosen sem na fante," je dodal Sekulić, ki je posebno zahvalo namenil tudi članom strokovnega štaba, zdravniški službi in vsem, ki so bili del izjemno naporne sezone. "To je mlad klub, ki še raste, a je že zdaj na zavidljivi ravni. Ljudje, ki so tu od začetka, si zaslužijo ta naslov. To je prva zgodovinska lovorika po samo dveh letih obstoja, in to proti odlični ekipi v finalu."

Klemen Prepelič
Klemen Prepelič
FOTO: Dragana Stjepanovic - ABA League

Poseben trenutek je doživel tudi Prepelič. Izkušeni slovenski reprezentant je kot kapetan Dubaja dvignil prvi pokal v zgodovini kluba. "Klub dela zelo velike korake proti temu, da postane najboljši, in zagotovo je to prva velika stvar na tej poti," je po slavju povedal Prepelič, a hkrati opozoril, da se največji izzivi šele začenjajo. "Kot pravijo, je veliko lažje priti na vrh, kot pa tam ostati."

Prepelič je ob tem poudaril, da je na projekt Dubaja močno navezan, saj je pri klubu od samega začetka. "Verjamem v te fante, z njimi sem od prvega dne. Mislim, da sem jim lahko podpora z izkušnjami in skušam jim pomagati na vsakem koraku. Čustveno sem izjemno vezan na klub, ker sem tu od začetka, in upam, da je to šele velik začetek."

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Prepelič in Sekulić z zmago Dubaja nad Partizanom do naslova v ligi ABA

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