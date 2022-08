Sekulić: Dvoboj v Münchnu bo pravi test pred EP

Slovenija je v četrtek v Celju suvereno premagala Estonijo, za uvrstitev na SP naslednje leto v Aziji pa na preostalih petih tekmah drugega dela kvalifikacij potrebuje še vsaj dve zmagi. Na lestvici skupine J sta na prvih dveh mestih Finska in Nemčija, ki imata izkupiček 6-1, Slovenija je pri 5-2, nato pa sledijo Izrael (3-4), Švedska (2-5) in Estonija (2-5). Za selektorja Aleksandra Sekulića bo to hkrati zadnji test pred začetkom eurobasketa - Slovenija se bo v četrtek ob 17.15 pomerila z Litvo, po katerem bo določil dvanajsterico igralcev, ki bodo zastopali barve Slovenije na EP. "Nemčija je zelo talentirana ekipa. Je izjemno atletska in tudi odlična napadalna reprezentanca. Čaka nas polna dvorana in naelektreno vzdušje. Želimo odigrati dobro tekmo in zmagati. Tekma v Münchnu bo prava preizkušnja pred začetkom evropskega prvenstva," sporoča selektor slovenskih košarkarjev. Slovenija in Nemčija sta odigrali petnajst medsebojnih dvobojev. Na devetih so se zmage veselili Slovenci, na šestih pa so bili uspešni Nemci. Reprezentanci sta se nazadnje srečali na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bila Slovenija boljša s 94:70.