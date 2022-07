Sekulić: Goranu Dragiću so vrata v reprezentanco vedno na stežaj odprta

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je z zmagama proti Hrvaški in Švedski končala prvo od treh akcij, ki jo čakajo v tem poletju. Konec avgusta sledi prvi cikel drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, septembra pa je na vrsti branjenje naslova evropskega prvaka. Selektor Aleksander Sekulić še naprej upa, da bo lahko pri tem stavil tudi na kapetana Gorana Dragića.

icon-expand Goran Dragić je v nedeljo postal najboljši strelec v zgodovini reprezentance. FOTO: Damjan Žibert

Slovenija bo priprave za drugi del poletja začela 25. julija, v dobrem mesecu pa ima v načrtu šest prijateljskih tekem. Štiri bo odigrala v Sloveniji, in sicer v začetku avgusta v Celju z Nizozemsko in Črno goro ter 17. avgusta v Stožicah proti Srbiji in 20. avgusta s Hrvaško v Celju, dve pa vmes v Istanbulu (Turčija, Ukrajina). Pred odhodom na evropsko prvenstvo v Köln, kjer jo prva tekma čaka 1. septembra proti Litvi (v skupini so še Madžarska, BiH, Nemčija in Francija), bo odigrala še prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. 25. avgusta se bo v Celju srečala z Estonijo, tri dni kasneje pa jo čaka Nemčija, najverjetneje v Münchnu. Novembra sledita še dve tekmi (v skupini je še Izrael), zadnji cikel pa je na sporedu februarja 2023.

"Termini kvalifikacij so po mojem mnenju neprimerni. To velja tako za junijsko-julijski cikel kot za avgustovski. Ne spomnim se, da bi kdaj pred tako velikim tekmovanjem, kot je evropsko prvenstvo, igrali še kvalifikacije za svetovno prvenstvo. A tako pač je in to moramo sprejeti," je uvodoma povedal selektor Aleksander Sekulić. "Tako v nadaljevanje kvalifikacij kot na evropsko prvenstvo se podajamo optimistično. Z dvema zmagama v tretjem ciklu kvalifikacij smo naredili pomemben korak k uvrstitvi na svetovno prvenstvo, super pa bi bilo, da bi s popolno reprezentanco pred evropskim prvenstvom zabeležili še dve zmagi in se tako močno približali uvrstitvi na SP," je dodal. Selektor bo na začetek priprav poklical približno dvajset košarkarjev, saj se člani lige NBA po pravilih tamkajšnje lige ne smejo udeleževati reprezentančnih akcij več kot 28 dni na leto. To pomeni, da se bo Luka Dončić ekipi pridružil šele 9. avgusta.

icon-expand "Ne želimo pritiskati nanj. Naj se zdaj najprej odpočije, zbistri misli in s čisto glavo pove, kaj je najboljše zanj. Jaz upam, da se bo odločil tako, da bo znova cela Slovenija uživala v njegovih predstavah." FOTO: Aljoša Kravanja