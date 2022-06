Sekulić: Hrvaška in Švedska napake z lahkoto kaznujeta

"Reprezentanci kot sta Hrvaška in Švedska namreč takšne napake z lahkoto kaznujeta. V dneh do tekme bomo pilili detajle v naši igri ter delali na malenkostih, ki jih moramo popraviti. Hkrati se bomo konkretneje posvetili igri hrvaške reprezentance," napoveduje glavni trener.

"Najti moramo način, kako napadati njihovo obrambo, da bomo pri tem čim bolj uspešni ter postaviti taktiko igre v obrambi. Da se predvsem ustrezno odzovemo na njihovo individualno kakovost. V nedeljo je padla tudi odločitev, da se reprezentanci v tem ciklu ne pridruži Žan Mark Šiško. Po klubskih obveznostih se je namreč šele v petek vrnil v Slovenijo in skupaj sva prišla do zaključka, da bo tokratno akcijo izpustil," je še dejal Sekulić.

Tik pred zaključkom koledarskega leta 2021 je Košarkarska zveza Slovenije sklenila dolgoročno sodelovanje s proizvajalcema športne opreme Nike in Jordan Brand. V opremi novega partnerja športne opreme sta se ženska in moška članska reprezentanca že predstavili, reprezentanca pa je na petkovi tekmi v Trstu debitirala v povsem novem dresu, ki so ga posebej za slovensko reprezentanco oblikovali pri Jordan Brandu. S tem je slovenska izbrana vrsta ob francoski in hrvaški postala šele tretja reprezentanca v Evropi, ki nosi drese s priljubljenim logotipom Jumpman na prsih.