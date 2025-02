Sekulić: Imamo zelo perspektivno in odlično generacijo mladih košarkarjev

OGLAS

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.

"V teh nekaj treningih smo dobili potrditev, da imamo zelo perspektivno in odlično generacijo mladih košarkarjev. Je pa dejstvo, da ti mladost nekaj prinese ter nekaj odnese. Vsekakor smo dobili dodatno energijo, agresivnost ter željo po dokazovanju. Po drugi strani pa tudi nekaj napak, ki pa so povsem razumljive. Še posebej pri igralcih, ki nekoliko manj igrajo v klubih. Sem pa s tem, kar so fantje prikazali na treningih, zelo zadovoljen. Bo pa najbolj pomembno, da vse zadeve s treninga prenesemo na tekmo," je po zadnjem treningu v Rigi za uradno spletno stran KZS povedal Aleksander Sekulić. O prvi izmed dveh kvalifikacijskih tekem pa je dodal: "Veliko smo se ubadali predvsem z lastno igro, prav tako pa pogledovali tudi proti nasprotniku. Ukrajina ima novega starega trenerja in lahko le predvidevamo, kako bodo taktično izgledali na igrišču. Tako smo se bolj usmerjali k individualnim značilnostim posameznikov, na sami tekmi pa se bomo morali hitro prilagoditi. Želim si, da vztrajamo pri preprosti in hitri košarki. Da izkoristimo našo mladost, bo seveda potrebna dobra obramba. Verjamem, da če zadeve izpeljemo na ravni, ki si jo želimo, se lahko nadejamo dobrega rezultata."

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić

Na lestvici skupine A imata Slovenija in Izrael, ki vozovnico za letošnji Eurobasket že držita v svojih rokah, po tri zmage in poraz, Portugalska je zbrala dve zmagi in dva poraza, Ukrajina pa je bila štirikrat poražena. Poleg Slovencev ter Izraelcev in vseh štirih gostiteljic prvenstva (Latvija, Ciper, Finska in Poljska) zadnji tekmi mirno pričakujejo še v taborih Italije, Litve, Srbije, Španije in Turčije.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin kjer igrajo gostiteljice prvenstva. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci. Slovenci so v Rigo prispeli v sredo zvečer. Pričakal jih je sneg in hladno, a sončno vreme. Domačini se znajo pošaliti, da je slovenska odprava ujela edina sončna dneva v letošnji zimi. Varovanci selektorja Sekulića so opravili zadnji pravi trening pred petkovo tekmo, ki je minil v izjemno delovnem vzdušju, saj mladi reprezentanti že komaj čakajo začetek dvoboja proti Ukrajini.

