Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Sekulić in Barcelona dosegla dogovor

Barcelona, 13. 07. 2026 10.54 pred 6 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.V.
Aleksander Sekulić

Dolgoletni selektor slovenske košarkarske izbrane vrste Aleksander Sekulić je po poročanju spletnega portala Eurohoops.net dosegel dogovor z vodilnimi možmi Barcelone o prevzemu članske zasedbe omenjenega katalonskega velikana.

Ime Aleksandra Sekulića se je v zadnjih tednih večkrat omenjalo v naboru možnih glavnih kandidatov za trenerja Barcelone, poleg Italijana Paola Galbiatija in Grka Giannisa Sfairopoulosa. Zdaj bo selektor slovenske izbrane vrste prevzel vodenje katalonske ekipe za naslednjo sezono 2026/27.

Oseminštiridesetletnik prihaja v katalonsko prestolnico po kratkem, a uspešnem obdobju v Dubaju, ki ga je v prejšnji sezoni popeljal do naslova prvaka regionalne lige ABA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dubaj se je za Sekulićevo zamenjavo (ironično) obrnil na nekdanjega trenerja Barcelone Xavija Pascuala. Ta je Barcelono zapustil samoiniciativno in pojasnil, da njegov odhod ni bil posledica določenega konflikta, temveč neujemanja z notranjo dinamiko kluba.

V Ljubljani rojeni Sekulić je v svoji karieri vodil Geoplin Slovan, Triglav Kranj, Krko, Primorsko, Nymburk, Lokomotiv Kuban, Zenit in Dubai. Od leta 2020 opravlja tudi funkcijo selektorja slovenske moške reprezentance.

košarka aleksander sekulić barcelona slovenska reprezentanca

Fantje za zdaj blestijo, pred Romunijo obljubljajo: 'Rastli bomo iz tekme v tekmo'

24ur.com Celjani z rekordnim nakupom: Sešlar se je še drugič vrnil v knežje mesto
24ur.com Elšnikova Zvezda partnerja našla v regiji
24ur.com Barcelona in Inter Miami z roko v roki za podpis Messija?
24ur.com Svit Sešlar na posojo v Celje
24ur.com Sekulić: Slovenska reprezentanca ni moja, je naša
24ur.com Barcelona se krepi z Ilkayjem Gündoganom
24ur.com Pričakovano: Yamal podaljšal (dolgoletno) zvestobo Barci
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
13. 07. 2026 11.17
Za mal denarja mal muzike
Odgovori
0 0
MladoSeme
13. 07. 2026 11.16
Pa to je noro, sramota za takega klubskega velikana…
Odgovori
0 0
Amor Fati
13. 07. 2026 11.13
Pomislite malo. Vse se je začelo zaradi poštene igre Aleksa Avramoviča. Če te poštene igre sploh ne bi bilo, Jurica ne bi bil bivši trener, in če Jurica ne bi bil bivši trener, toti Sekula ABA lige sploh ne bi videl, kaj šele osvojil. Pošteno, kajne? Dva meseca po začetku naslednje sezone bo bivši.
Odgovori
0 0
Cupko
13. 07. 2026 11.11
Ker jim je očitno zmanjkalo denarja, so najeli to zgubo
Odgovori
+1
1 0
bik123
13. 07. 2026 11.06
čestitke barceloni...oktobra bodo že iskali novega
Odgovori
+5
5 0
Kratki
13. 07. 2026 11.11
🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
zadovoljna
Portal
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
vizita
Portal
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
cekin
Portal
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
moskisvet
Portal
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
Kaj se dogaja na svingerskem križarjenju? Pravila vas bodo presenetila
Kaj se dogaja na svingerskem križarjenju? Pravila vas bodo presenetila
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
dominvrt
Portal
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
voyo
Portal
Klub morilcev
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804