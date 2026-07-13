Sekulić in Barcelona dosegla dogovor

Ime Aleksandra Sekulića se je v zadnjih tednih večkrat omenjalo v naboru možnih glavnih kandidatov za trenerja Barcelone, poleg Italijana Paola Galbiatija in Grka Giannisa Sfairopoulosa. Zdaj bo selektor slovenske izbrane vrste prevzel vodenje katalonske ekipe za naslednjo sezono 2026/27.

Oseminštiridesetletnik prihaja v katalonsko prestolnico po kratkem, a uspešnem obdobju v Dubaju, ki ga je v prejšnji sezoni popeljal do naslova prvaka regionalne lige ABA.