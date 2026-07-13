Sekulić in Barcelona dosegla dogovor

Ime Aleksandra Sekulića se je v zadnjih tednih večkrat omenjalo v naboru možnih glavnih kandidatov za trenerja Barcelone, poleg Italijana Paola Galbiatija in Grka Giannisa Sfairopoulosa. Zdaj bo selektor slovenske izbrane vrste prevzel vodenje katalonske ekipe za naslednjo sezono 2026/27.
Oseminštiridesetletnik prihaja v katalonsko prestolnico po kratkem, a uspešnem obdobju v Dubaju, ki ga je v prejšnji sezoni popeljal do naslova prvaka regionalne lige ABA.
Dubaj se je za Sekulićevo zamenjavo (ironično) obrnil na nekdanjega trenerja Barcelone Xavija Pascuala. Ta je Barcelono zapustil samoiniciativno in pojasnil, da njegov odhod ni bil posledica določenega konflikta, temveč neujemanja z notranjo dinamiko kluba.
V Ljubljani rojeni Sekulić je v svoji karieri vodil Geoplin Slovan, Triglav Kranj, Krko, Primorsko, Nymburk, Lokomotiv Kuban, Zenit in Dubai. Od leta 2020 opravlja tudi funkcijo selektorja slovenske moške reprezentance.
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