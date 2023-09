Sekulić in Dončić v en glas: Ta zmaga je plod izjemne moštvene igre

"Ko smo se pripravljali pred tekmo in sem gledal postavo Avstralije, je bilo kar malce srhljivo. Imajo neverjetno močno ekipo, visoko, atletsko in nadarjeno. A vsa čast mojim fantom, kako so nadzorovali srečanje od prve do zadnje minute. Užitek jih je bilo gledati," je nekaj trenutkov po veliki zmagi dejal selektor Aleksander Sekulić, ki je bil v zadnjem obdobju pod drobnogledom vse bolj kritične slovenske (športne) javnosti.

Neprepričljive predstave v pripravljalnem obdobju in vse prej kot blesteča igra proti na papirju slabšim tekmecem v prvem delu skupinskega dela na svetovnem prvenstvu so dvom v Sekulićeve zmožnosti vodenja slovenske izbrane vrste le še povečevale. A strokovno vodstvo je dežurnim kritikom in številnim nejevernim Tomažem odgovorilo na najboljši možni način. In to na eni od najpomembnejših tekem na Okinavi, ki so jo naši reprezentanti preprosto morali dobiti, če so se želeli uvrstiti med osem najboljših reprezentanc na SP.