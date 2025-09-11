Sekulić: Jaz bi bil še selektor

Za Slovenijo je to drugi zaporedni poraz v četrtfinalih EP, a za razliko od prejšnjega, ko ji je sanje o medalji nepričakovano prekinila Poljska, lahko tokrat reprezentanti eurobasket zapustijo z dvignjenimi glavami. Izpadli so proti aktualnim svetovnim prvakom in bronasti ekipi iz Berlina 2022, ki je v Rigi glavni kandidat za zlato medaljo.
Pred tem so v Katovicah premagali Belgijo, Islandijo in Izrael, v osmini finala pa z borbeno in srčno igro, ki je bila njihov zaščitni znak na tem turnirju, izločili favorizirano Italijo. To je bila četrta zaporedna zmaga Nemčije nad Slovenijo in tretja v zadnjem mesecu.
Za razliko od Stožic v začetku avgusta in nato v Mannheimu dva dni kasneje je bila zasedba Aleksandra Sekulića tokrat povsem enakovreden tekmec in bi lahko ob kančku sreče in drugačnih sodniških odločitvah napredovala med vrhnje štiri. Nemčija se bo v polfinalu v petek pomerila s Finsko, na drugi strani žreba pa sta Turčija in Grčija.
Aleksander Sekulić, ki je Slovenijo vodil na četrtem velikem tekmovanju, se je prav na vseh uvrstil v četrtfinale. Novembra bo minilo pet let, odkar je na slovenski klopi, o njegovi prihodnosti na slovenski klopi pa, razumljivo, še ni nič znanega. Je pa 47-letni Ljubljančan izrazil pripravljenost, da ostane na klopi slovenskih košarkarjev ... Več v izčrpnem pogovoru ...
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.