Sekulić: Jaz bi bil še selektor

Košarkarji Slovenije so 42. evropsko prvenstvo v Rigi končali v četrtfinalu. Premoč so morali priznati Nemčiji, ki je bila boljša z 99:91. Po končanem prvenstvu, ko so glave še vroče, je bilo iz tabora naših košarkarjev moč razbrati veliko razočaranje, žalost in ponos hkrati. Je pa Aleksander Sekulić v pogovoru za 24UR že potrdil željo, da bi ostal slovenski selektor.

Za Slovenijo je to drugi zaporedni poraz v četrtfinalih EP, a za razliko od prejšnjega, ko ji je sanje o medalji nepričakovano prekinila Poljska, lahko tokrat reprezentanti eurobasket zapustijo z dvignjenimi glavami. Izpadli so proti aktualnim svetovnim prvakom in bronasti ekipi iz Berlina 2022, ki je v Rigi glavni kandidat za zlato medaljo.

Pred tem so v Katovicah premagali Belgijo, Islandijo in Izrael, v osmini finala pa z borbeno in srčno igro, ki je bila njihov zaščitni znak na tem turnirju, izločili favorizirano Italijo. To je bila četrta zaporedna zmaga Nemčije nad Slovenijo in tretja v zadnjem mesecu.

Za razliko od Stožic v začetku avgusta in nato v Mannheimu dva dni kasneje je bila zasedba Aleksandra Sekulića tokrat povsem enakovreden tekmec in bi lahko ob kančku sreče in drugačnih sodniških odločitvah napredovala med vrhnje štiri. Nemčija se bo v polfinalu v petek pomerila s Finsko, na drugi strani žreba pa sta Turčija in Grčija.