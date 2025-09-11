Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Sekulić: Jaz bi bil še selektor

Riga, 11. 09. 2025 11.32 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Milan Doknić , M.J.
Komentarji
37

Košarkarji Slovenije so 42. evropsko prvenstvo v Rigi končali v četrtfinalu. Premoč so morali priznati Nemčiji, ki je bila boljša z 99:91. Po končanem prvenstvu, ko so glave še vroče, je bilo iz tabora naših košarkarjev moč razbrati veliko razočaranje, žalost in ponos hkrati. Je pa Aleksander Sekulić v pogovoru za 24UR že potrdil željo, da bi ostal slovenski selektor.

Več videovsebin
  • Aleksander Sekulić o svoji prihodnosti
    01:11
    Aleksander Sekulić o svoji prihodnosti
  • Aleksander Sekulić po tekmi z Nemčijo
    01:30
    Aleksander Sekulić po tekmi z Nemčijo
Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić FOTO: Profimedia

Za Slovenijo je to drugi zaporedni poraz v četrtfinalih EP, a za razliko od prejšnjega, ko ji je sanje o medalji nepričakovano prekinila Poljska, lahko tokrat reprezentanti eurobasket zapustijo z dvignjenimi glavami. Izpadli so proti aktualnim svetovnim prvakom in bronasti ekipi iz Berlina 2022, ki je v Rigi glavni kandidat za zlato medaljo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tem so v Katovicah premagali Belgijo, Islandijo in Izrael, v osmini finala pa z borbeno in srčno igro, ki je bila njihov zaščitni znak na tem turnirju, izločili favorizirano Italijo. To je bila četrta zaporedna zmaga Nemčije nad Slovenijo in tretja v zadnjem mesecu. 

Alen Omić in Luka Dončić
Alen Omić in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Za razliko od Stožic v začetku avgusta in nato v Mannheimu dva dni kasneje je bila zasedba Aleksandra Sekulića tokrat povsem enakovreden tekmec in bi lahko ob kančku sreče in drugačnih sodniških odločitvah napredovala med vrhnje štiri. Nemčija se bo v polfinalu v petek pomerila s Finsko, na drugi strani žreba pa sta Turčija in Grčija.

Preberi še Hrvaški komentator hvalil vsako odločitev proti Dončiću: Tehnična napaka. Kapo dol sodnikom!

Aleksander Sekulić, ki je Slovenijo vodil na četrtem velikem tekmovanju, se je prav na vseh uvrstil v četrtfinale. Novembra bo minilo pet let, odkar je na slovenski klopi, o njegovi prihodnosti na slovenski klopi pa, razumljivo, še ni nič znanega. Je pa 47-letni Ljubljančan izrazil pripravljenost, da ostane na klopi slovenskih košarkarjev ... Več v izčrpnem pogovoru ...

košarka sekulić slovenija
Naslednji članek

Hrvaški komentator hvalil vsako odločitev proti Dončiću: Tehnična napaka. Kapo dol sodnikom!

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klovni...
11. 09. 2025 12.24
+1
Sekulic.... Nemce ste imeli. Če ne bi bilo toliko balkanske miselnosti v reprezentanci, bi zmagali. "Strokovni" štab je zatajil na celi črti. Odgovoren pa je selektor....
ODGOVORI
1 0
FAUSTOS1
11. 09. 2025 12.24
vsi porazi so delo sekuliča,zmage pa od moštva ,ki je pogosto igralo v nasprotju z zmedenemi odločitvami sekuliča
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
11. 09. 2025 12.22
+1
Žal boste morali na zavod. Srečno.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
11. 09. 2025 12.18
+1
Pomoje bi lahko Sekulič še Keka manjal
ODGOVORI
1 0
jozefStefan
11. 09. 2025 12.17
+1
Pa bi bilo dobro, da nebi več bil. Realnost je taka, da Luka potrebuje več pomoči soigralcev, ki ima vsak točno definirano vlogo. Tega pa Sekulić ne naredi dovolj dobro ali pa sploh ne.
ODGOVORI
1 0
marjanovic.drazen
11. 09. 2025 12.17
+4
Clovek brez avtoritete. Izgleda kot da je iz risanke
ODGOVORI
4 0
drimtim
11. 09. 2025 12.12
+2
Odlično opravljeno delo samo tako naprej
ODGOVORI
2 0
tom74
11. 09. 2025 12.11
+0
Sem bil proti, pa jih je sestavil.
ODGOVORI
1 1
BR1AF
11. 09. 2025 12.11
+1
Absolutno morajo na KZS dati priložnost komu drugemu.Sej to nima smisla
ODGOVORI
2 1
Desno
11. 09. 2025 12.10
+1
Vsak normalen trener bi ODSTOPIL Samo ko imata Erjavec in sekulic dosmrtni mandat do tega ne bo prišlo
ODGOVORI
2 1
kekec_pokec
11. 09. 2025 12.08
+2
Seveda, če nimaš samoritičnega filtra potem izbereš opcijo, da te še naprej plačujejo za slabo opravljeno delo. Tega svet še res ni videl in to je možno samo v SLO športnih krogih in pa še na javni upravi, povsod drugod bi že letel na cesto
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
11. 09. 2025 12.08
+2
Jaz upam da Sekula ostane. Bolši selektor je kot Kek naprimer
ODGOVORI
3 1
24 urni trač medij
11. 09. 2025 12.07
Sekulic ima definitivno oz. je dobil nelo znanje zanaprej!
ODGOVORI
0 0
24 urni trač medij
11. 09. 2025 12.06
+0
Cestitke nasi ekipi!!
ODGOVORI
2 2
inside1
11. 09. 2025 12.00
+0
Saj nek cilj in uspeh so ipak sedaj dosegli glede na mešanje generacij. Zakaj si ni podaljšal klopi in dal več prilike preostalim trem sedečim? Je pozabil Namesto da bi na igrišču umirjal strasti ponavadi še sam doda pričkanje z sodniki. Malo manj bi lahko tudi žvečil, ker ga je neokusno gledat, ko tam ob črti skače kot kak klovn. Na splošno gledano zelo slabo vzete minute odmora, čeprav včeraj je še nekak uspelo pravi čas, samo padca ni več obrnil. Bo vodstvo odločilo, morda pa je čas za menjavo, samo kdo pa bo?
ODGOVORI
1 1
Desno
11. 09. 2025 12.09
Problem je ker ni kvalitete moči in koncentracije do konca tekme.. Nekako 30 min se zdržimo... Malo se dodamo sodnike in je to to... Pa tudi čarodej Luka je zadnjo četrtino ga biksal 39 x met za 3 točke in 9 x zadeli Zelo slabo Dodamo še zadnjo četrtino ko smo dali 17 pik dobili pa 30
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
11. 09. 2025 11.57
+9
Včeraj sodnik veliko pomagal uvoženim Nemcem.
ODGOVORI
11 2
JApajaDAja
11. 09. 2025 11.56
+4
med željo in sposobnostjo je velika razlika...tudi taubi bi bil "selektor" vlade v r slo še vsaj 3 mandate..
ODGOVORI
4 0
El pi5tolero
11. 09. 2025 11.56
+9
Upam da ne!
ODGOVORI
10 1
Anion6anion
11. 09. 2025 11.55
+4
Sekulić bi bil kar dosmrtno trener reprezentance.
ODGOVORI
6 2
Mali medo
11. 09. 2025 11.54
+11
K sem gledu tekme sem imel občutek da je Luka selektor. Ta Sekulič je za v ŠKL
ODGOVORI
12 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215