Sekulić: 'Kar oni počnejo ni samoumevno, ampak bolj na meji herojstva'

Selektor se je spomnil poraza proti Poljski na Eurobasketu in poti, ki jo je slovenski košarkarski podmladek moral prehoditi do uvrstitev na svetovno prvenstvo: "Imeli smo težko obdobje, vsaj jaz. Bili smo pred velikim izzivom. Na koncu so igralci pokazali velik karakter na igrišču. Kljub utrujenosti so sem prišli z namenom, da Slovenijo pripeljejo na svetovno prvenstvo. Kakršne koli pohvale so premalo."

Aleksander Sekulić se je po septembrskem izpadu v četrtfinalu Eurobasketa znašel pod velikim pritiskom, a ostal je selektor Slovenije in jo dve tekmi pred koncem kvalifikacij pripeljal na svetovno prvenstvo. "Zavedali smo se kakovosti Nemcev. Znova smo igrali požrtvovalno v obrambi. Našli smo pravo pot do zmage kljub padcem v igri," je Sekulić tudi po tekmi poudaril pomembnost igre v obrambi, ki je mlade Slovence popeljala tudi do zmage na minuli tekmi proti Izraelu.

V zmagi proti Nemčiji sta poleg bolj izkušenih Morgana Jordana in Eda Murića izstopala mlada Žiga Samar (21 let) in Urban Klavžar (18 let). Samar je 14 točkam dodal 12 podaj, Klavžar pa je svojo deveto in deseto točko dosegel dve sekundi pred koncem srečanja in postavil končni izid 81:75. "Oba, predvsem Žiga sta pokazala iz kakšnega testa sta. Moja naloga je bila samo izkoristiti to kar on ponuja. Od Urbana je težko karkoli pričakovati, ker sem ga videl na dveh ali treh treningih v reprezentanci. Na dveh zelo pomembnih tekmah je svojo energijo prenašal na svoje soigralce in nam zelo pomagal. Na teh igralcih se bo gradila prihodnost reprezentance," je o mladeničema z izbranimi besedami spregovoril selektor.

Ni pa pozabil tudi na bolj izkušene člane, ki so tudi odigrali zelo pomembno vlogo. Miha Lapornik (29) je proti Nemcem dosegel 14 točk, Blaž Mahkovic (32) jih je dodal sedem, Morgan Jordan (31) pa je 22 točkam dodal 13 skokov. Kapetan Edo Murić (30) je s 14 točkami in predvsem svojimi izkušnjami odigral ključno vlogo. "Edu Muriću se za njegov pristop k tem pripravam in tekmam težko dovolj zahvalim. Tudi Morgan je brez zadržkov prišel na zbor reprezentance. To kar oni počnejo ni samoumevno, ampak je bolj na meji herojstva. Pripeljati Slovenijo na prvenstvo ni majhna stvar. Ne bi izpostavljal samo mladih igralcev, ampak 'kapo dol' tudi starejšim igralcem," je dodal Sekulić.