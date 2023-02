Sekulić kljub zaporednima porazoma: Slovenija ima lepo prihodnost

Slovenska košarkarska reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za SP morala v Kopru priznati premoč Izraelu, ki je slavil s 87:79. Kljub dvema zaporednima porazoma v zaključnem februarskem ciklusu kvalifikacij bo Slovenija avgusta letos nastopila na 19. svetovnem prvenstvu v Aziji. Selektor Aleksander Sekulić kljub nedavnim slabim rezultatom verjame v prihodnost slovenske košarke.

Pred koprskim obračunom z Izraelom so se reprezentanti soočali s trebušnimi težavami zaradi katerih so številni igralci bili pod vprašajem. Želja je proti Izraelcem bila jasno vidna, ampak nihanja v igri mlade ekipe so na koncu bila ključna. "Izpolnili smo osnovni cilj, ki je bil uvrstitev na svetovno prvenstvo, žal pa zadnjih dveh tekem nismo uspeli dobiti. Imeli smo željo, a nas je viroza na poti iz Estonije precej zdelala. Pred tekmo z Izraelom praktično nismo trenirali. Imeli smo preveč vzponov in padcev v igri. Zlasti slednji so bili hudi in boleči. Navkljub dvema porazoma so se mladi igralci predstavili v dobri luči, dali so vse od sebe, in dokazali, da ima Slovenija lepo prihodnost. Dobili so bogate izkušnje, seveda pa jih čaka še veliko dela," je po tekmi dejal selektor.

icon-expand Statistika tekme Slovenija - Izrael FOTO: Sofascore.com





Na zadnji tekmi kvalifikacij so največ točk pri Slovencih zbrali Gregor Glas (26 točk), Aleksej Nikolić (12), Žiga Samar in Blaž Mahkovic (oba 11). Nikolić je tako kot proti Estoniji tudi proti Izraelu bil kapetan slovenske reprezentance. "Kar nekaj igralcev, vključno z mano, je imelo trebušne težave po vrnitvi iz Estonije, a o tem med tekmo nismo razmišljali. Dogovorili smo se, da bo vsak, ki bo prišel na parket, dal vse od sebe. V zadnji četrtini se je videlo, da nam je zmanjkalo energije in zbranosti v napadu, kar so gostje znali kaznovati. Imamo mlado ekipo, v povprečju staro nekaj čez 22 let, in izkušnje so na izenačenih tekmah zelo pomembne," je potek zadnje tekme opisal Nikolić.

icon-expand Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je z igro svojega mladega moštva proti Izraelu lahko bil zadovoljen predvsem v tretji četrtini FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija, ki je v kvalifikacijah igrala brez zvezdnikov iz lige NBA in Evrolige, na zadnjih dveh tekmah pa tudi brez najboljših iz Cedevite Olimpije, je po dvakrat premagala Hrvaško in Švedsko, po eno zmago je vpisala proti Nemčiji, Estoniji in Izraelu, s Finsko pa je dvakrat izgubila. Žiga Samar je ob odsotnosti izkušenih soigralcev prevzel večjo odgovornost pri organizaciji igre. Njegova predstava v Kopru je bila obetavna in verjame, da bo tudi on eden od potnikov na Japonsko.