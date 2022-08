Sekulić: Kot je zadnje čase že kar navada, smo našli način, kako se pobrati in zmagati

Selektor Aleksander Sekulić je na tekmi proti Ukrajini odpočil Gorana Dragića in Luko Dončića, zato so več priložnosti dobili drugi košarkarji. Slovenci so bili boljši tekmec in so zasluženo zmagali. ''Ukrajinci so se dobro vrnili v igro, danes smo lahko videli, da imamo pomanjkljivosti pod košem in so izkoristili svojo višino. Ampak dobro je, da lahko vidimo, na čem moramo še delati, in na koncu smo se dobro zoperstavili, kar je dobro za samozavest. Predvsem moramo pogledati, kaj bi lahko mi naredili bolje, ne glede na druge dejavnike. Moramo se izboljšati v končnici, a zdaj je najbolj pomembno, da se uigramo. Na koncu pa seveda hočemo vsi zmagati," je po tekmi povedal branilec Aleksej Nikolić.

'Po včerajšnji tekmi smo tudi danes imeli nekaj vzponov in padcev. A to so priprave, dobro je bilo igrati z močno ekipo, kot je Ukrajina. Dobili smo dve tekmi, pokazali smo značaj, a smo še v pripravah. Moramo se osredotočiti na hitrost, moramo se še bolje fizično pripraviti, glavni cilj je seveda evropsko prvenstvo," je bil jasen Mike Tobey.