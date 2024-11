Sekulić vidi problem v skoku, Prepelič želi tekmi čimprej pozabiti

Slovenci so bili na obeh tekmah proti Portugalcem v vlogi izrazitega favorita, slednje pa s svojo igro niso uspeli upravičiti. Kljub zmagi na drugi tekmi proti reprezentanci iz Iberskega polotoka, navdušenja ni bilo prisotnega. "Včasih so ekipe, ki ti ne pašejo. Naš ključen problem je bil skok, oni pa so zavohali, da lahko to izkoristijo. Imeli so več kot 20 napadalnih skokov, kar je odločno preveč za to, da bi mi tekmo mirno pripeljali do konca," je po zmagi povedal selektor Aleksander Sekulić .

To jim je uspelo tudi ob pomoči Izraela, ki je na drugi tekmi skupine premagal Ukrajino in s tem Sloveniji zagotovil nastop na evropskem prvenstvu. A do takrat bo potrebno popraviti še veliko stvari, s čimer se strinja tudi najučinkovitejši posameznik obeh tekem Klemen Prepelič. "Ocena je slaba. Najraje bi čimprej pozabil to reprezentančno akcijo. Verjamem, da smo kvalitetnejša, izkušenejša in zrelejša ekipa od njih. To smo pokazali na zadnjih 20 minutah prve tekme in na prvih 12 ter zadnjih treh minutah današnje. Torej skupaj, v 80 minutah, nismo zbrali niti za eno tekmo. To pove, da imamo dosti večjo kvaliteto od njih, dejstvo pa je, da ni bilo lahko."

Zadnji dve tekmi slovensko izbrano vrsto čakata februarja prihodnje leto, ko bodo najprej gostovali pri Ukrajincih, nato pa še pri Izraelu. Naslednje prvenstvo stare celine bo sicer na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025 v Cipru, Latviji ter na Poljskem in Finskem.