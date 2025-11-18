Sekulić kvalifikacije za SP začenja brez številnih nosilcev igre

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je razkril seznam 14 košarkarjev, ki bodo Slovenijo zastopali na uvodnem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. Na njem ni šest igralcev z zadnjega evropskega prvenstva, sta pa med izbranci dva novinca. Slovenski košarkarji si bodo preboj na SP skušali zagotoviti v skupini H, v kateri se bodo pomerili z Estonijo, Švedsko in Češko.

Aleksander Sekulić

Poleg Luke Dončića manjkajo Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić, Luka Ščuka, Mark Padjen in Edo Murić. Slednji je na EP v Rigi končal reprezentančno pot, Padjen pa še vedno vleče poškodbo z evropskega prvenstva. Med 14 vpoklicanimi košarkarji, ki jih je določil štab reprezentance na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, sta tudi dva novinca. Prvič se bosta članski reprezentanci pridružila Tim Tomažič, član ljubljanske Perspektive Ilirije, in sedemnajstletni Stefan Joksimović, ki igra za špansko Baskonio.

Košarkarje prva tekma čaka 28. novembra v koprski Bonifiki, nasproti jim bo stala Estonija, nato pa bodo 1. decembra gostovali na Švedskem. V skupini H je sicer poleg Slovenije, Estonije in Švedske še Češka. Pred začetkom priprav na uvodni cikel kvalifikacij, s katerimi bodo pričeli v ponedeljek, so znotraj reprezentance cilji jasni. ''Kvalifikacije niso nikoli lahke, zato v njih vstopamo s spoštovanjem do vsakega nasprotnika in ponosom, da zastopamo našo državo. Naš cilj je jasen. Uvrstiti se na svetovno prvenstvo in še naprej dvigovati raven našega programa. Hkrati pa si želimo sestaviti kakovostno ogrodje reprezentance za nadaljnja velika tekmovanja. Veselimo se vsake tekme, razvoja ekipe in priložnosti, da razveselimo naše zveste navijače," je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal trener Sekulić.

V evropski del kvalifikacij za nastop na SP se podaja 32 reprezentanc, ki so v prvem krogu razporejene v osem skupin s štirimi ekipami. Slovenijo najprej čakata Estonija in Švedska, nato se bo februarja in marca pomerila s Češko, za konec prvega dela pa se bo vnovič srečala z Estonci in Švedi. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. V obdobju od novembra 2025 do marca 2027 bo na sporedu šest kvalifikacijskih oken, na svetovno prvenstvo, ki ga bo od konca avgusta do sredine septembra 2027 gostil Katar, pa se bo uvrstilo 12 reprezentanc.

Alen Omić