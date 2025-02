Sekulić: Mnogi mladi igralci so pokazali, da imajo potencial

Slovenski košarkarji so uspešno opravili z leto dni dolgimi in zahtevnimi kvalifikacijami. Po treh zmagah (Ukrajina, Izrael, Portugalska) in porazu (Portugalska) so si varovanci Aleksandra Sekulića nastop na Eurobasketu zagotovili že novembra lani, zato so priložnost na zadnjih dveh tekmah dobili večinoma mladi košarkarji, ki bodo slej kot prej morali prevzeti vidnejšo vlogo in se ustaliti v slovenski članski reprezentanci.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo s pripravami na prvenstvo predvidoma začela sredi julija.

"Kvalifikacije so res zelo specifične. Vesel sem, da smo si nastop na prvenstvu zagotovili že po štirih tekmah in se nam ni bil potrebno reševati v zadnjem ciklu. To je po mojem mnenju velika stvar. Sicer pa imamo igralce razkropljene po celem svetu in je težko držati kontinuiteto. Tako smo v treh kvalifikacijskih ciklih zavrteli 25 igralcev. To je pomembno za prihodnost slovenske košarke in iz tega lahko potegnemo veliko pozitivnih stvari. Mnogi mladi igralci so pokazali, da imajo potencial, upam le, da bodo v klubih, kjer preživijo največ časa, dobili čim več priložnosti. Pokazali so se, sedaj pa je konstanta tista, ki jih bo naredila še boljše. Glede samih priprav na evropsko prvenstvo usklajujemo še zadnje podrobnosti. Načrt dela je bolj ali manj pripravljen, prav tako so skoraj že zaključeni tudi dogovori s tekmeci glede pripravljalnih tekem. Če bodo igralci zdravi in dobro pripravljeni, lahko seveda z optimizmom pričakujemo evropsko prvenstvo," je po koncu kvalifikacijskega cikla za KZ povedal Aleksander Sekulić , ki je slovensko reprezentanco na Eurobasketu 20222 popeljal do 6. mesta.

Slovenski dres je na tekmah v treh kvalifikacijskih oknih obleklo 25 košarkarjev. Le Leon Stergar je zaigral na vseh šestih tekmah. Kapetan Edo Murić , Klemen Prepelič , Jaka Blažič , Gregor Hrovat , Bine Prepelič , Žiga Daneu in Mark Padjen so zaigrali na štirih, le na dveh tekmah pa je Slovenija nastopila z naturaliziranim igralcem. Lanskega februarja je ekipi pomagal Mike Tobey . Poleg že omenjenih Daneua in Padjena so ognjeni krst na uradni tekmi v članskem reprezentančnem dresu dočakali Tibor Mirtič , Aljaž Kunc , Dan Duščak , Sergej Macura , Žak Smrekar in Urban Kroflič .

"Pred začetkom kvalifikacij smo si zadali cilj, da si nastop na evropskem prvenstvu zagotovimo že novembra in tako v zadnjem ciklu priložnost namenimo mladim igralcem. Vse to smo uresničili in lahko rečem, da so za nami uspešne kvalifikacije. Da je na šestih tekmah slovenski dres nosilo 25 igralcev, je prav gotovo vzpodbuden podatek. Čaka nas namreč pomladitev ekipe, kar je tudi za reprezentance z večjim naborom igralcev zelo zahtevna naloga. Mladi so s pristopom, požrtvovalnostjo, energijo ter seveda tudi s talentom pokazali, da se na njih že v bližnji prihodnosti lahko konkretno računa. Je pa pred njimi seveda še dolga pot. Poleti bo ekipa vsekakor izgledala drugače, kot smo jo spremljali v Rigi. Upam, da bodo igralci zdravi zaključili sezono in vsi skupaj se lahko veselimo izzivov, ki so pred nami," pa je dodal Saša Dončić , ki je pred dobrim mesecem dni postal športni direktor Košarkarske zveze Slovenije.

Poleg Slovenije je bilo še pred ponedeljkovim zadnjim tekmovalnim dnem že znanih vseh 24 udeleženk 42. evropskega košarkarskega prvenstva, ki ga bodo med letošnjim 27. avgustom in 14. septembrom gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga). Poleg štirih gostiteljic so si nastop na evropskem prvenstvu skozi kvalifikacije priigrale Izrael , Slovenija, Portugalska (iz skupine A), Italija, Islandija, Turčija (iz skupine B), Španija, Belgija (iz skupine C), Nemčija, Črna gora, Švedska (iz skupine D), Francija, Bosna in Hercegovina (iz skupine E), Grčija, Velika Britanija, Češka (iz skupine F), Srbija, Gruzija (iz skupine G) ter Estonija in Litva (iz skupine H).

Žreb šestčlanskih skupin bo opravljen 27. marca v Rigi, kjer bodo tudi zaključni boji prvenstva. Še pred tem pa bo Mednarodna košarkarska organizacija (FIBA) reprezentance razdelila v kakovostne bobne, ki jih bo razkrila v prihodnjih dneh, ko bo upoštevala še izide februarskega kvalifikacijskega okna. Glede na trenutno jakostno lestvico, na kateri po zadnjem kvalifikacijskem ciklu sicer ni pričakovati bistvenih sprememb, je Slovenija na enajstem mestu na svetovni lestvici oziroma sedmem med evropskimi reprezentancami. Tako je moč sklepati, da naj bi bila na žrebu uvrščena v drugi kakovostni boben.

Po trenutnem razmerju moči naj bi bile v prvem bobnu predvidoma Srbija, Nemčija, Francija in Španija, v drugem Latvija, Litva, Slovenija in Grčija, v tretjem Italija, Črna gora, Poljska in Češka, v četrtem Finska, Gruzija, Turčija in Izrael, v petem Belgija, Bosna in Hercegovina, Estonija in Švedska ter v šestem Velika Britanija, Islandija, Portugalska ter Ciper.

Slovenija vse od samostojnosti ni izpustila nastopa na EuroBasketu in bo še 15. zapored del najboljših reprezentanc stare celine. Na prvih šestih prvenstvih od leta 1993 do 2003 se je njena uvrstitev gibala med 10. in 15. mestom. Leta 2005 v Beogradu je bila šesta, dve leti kasneje sedma ter na Poljskem leta 2009 četrta. Čez dve leti v Litvi je prvenstvo znova zaključila na sedmem mestu, pred domačimi navijači leta 2013 je bila peta, leta 2015 pa je zdrsnila na 12. mesto. Vrhunec je doživela leta 2017, ko je brez poraza v Carigradu osvojila zgodovinski naslov evropskega prvaka. Na zadnjem prvenstvu pred tremi leti v Nemčiji je bila šesta.