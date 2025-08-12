Svetli način
Košarka

Sekulić na Eurobasket brez Dragića in Daneua

Ljubljana, 12. 08. 2025 21.04 | Posodobljeno pred 43 minutami

Avtor
STA
Slovenska košarkarska reprezentanca je znova zbrana v Ljubljani. Konec tedna jo čakata gostujoča pripravljalna dvoboja proti Litvi in Latviji, na katerih pa ne bo več Zorana Dragića in Žige Daneua, ki ju je selektor Aleksander Sekulić črtal s seznama za evropsko prvenstvo v Nemčiji," so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Slovenska košarkarska reprezentanca
Slovenska košarkarska reprezentanca FOTO: Aljoša Kravanja

"Po nedeljski tekmi v Nemčiji nas je s štabom čakala še tista najtežja naloga, saj smo morali skrčiti seznam reprezentantov. Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Žige Daneua reprezentanco zapustil tudi Zoran Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom. Zoranu in Žigi ter seveda tudi Vitu Hrabarju se zahvaljujem za izjemno prizadevno delo ter kolegialnost, ki so ju prikazali na treningih," je sporočil selektor Aleksander Sekulić.

"Tekmi z zelo močno reprezentanco Nemčije sta bili za vse nas zelo dobrodošli in sta nam prinesli kar nekaj odgovorov. Predvsem prva je razkrila naše trenutne šibke točke in pomanjkljivosti, zato me veseli, da smo na povratni znali dobro odreagirati. Kljub porazoma smo na obeh dvobojih imeli precej dobrih minut in smo dobili predstavo, kako moramo delovati, če si želimo dobrega rezultata. Seveda je pred nami še kar nekaj dela in tudi s tega vidika bosta tekmi z Litvo in Latvijo prišli še kako prav," je še dejal Sekulić.

Slovenija - Nemčija
Slovenija - Nemčija FOTO: Aljoša Kravanja

Reprezentanti se v Ljubljani ne bodo zadržali prav dolgo, saj že v četrtek potujejo na Baltik. V petek ob 18.30 uri po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo.

Zvestim navijačem se bodo na parketu dvorane Stožice znova predstavil 19. avgusta, ko se bo ob 20. uri pomeril z Veliko Britanijo. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventima. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

košarka slovenija
