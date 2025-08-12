Sekulić na Eurobasket brez Dragića in Daneua

Slovenska košarkarska reprezentanca je znova zbrana v Ljubljani. Konec tedna jo čakata gostujoča pripravljalna dvoboja proti Litvi in Latviji, na katerih pa ne bo več Zorana Dragića in Žige Daneua, ki ju je selektor Aleksander Sekulić črtal s seznama za evropsko prvenstvo v Nemčiji," so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Slovenska košarkarska reprezentanca FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Po nedeljski tekmi v Nemčiji nas je s štabom čakala še tista najtežja naloga, saj smo morali skrčiti seznam reprezentantov. Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Žige Daneua reprezentanco zapustil tudi Zoran Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom. Zoranu in Žigi ter seveda tudi Vitu Hrabarju se zahvaljujem za izjemno prizadevno delo ter kolegialnost, ki so ju prikazali na treningih," je sporočil selektor Aleksander Sekulić.

"Tekmi z zelo močno reprezentanco Nemčije sta bili za vse nas zelo dobrodošli in sta nam prinesli kar nekaj odgovorov. Predvsem prva je razkrila naše trenutne šibke točke in pomanjkljivosti, zato me veseli, da smo na povratni znali dobro odreagirati. Kljub porazoma smo na obeh dvobojih imeli precej dobrih minut in smo dobili predstavo, kako moramo delovati, če si želimo dobrega rezultata. Seveda je pred nami še kar nekaj dela in tudi s tega vidika bosta tekmi z Litvo in Latvijo prišli še kako prav," je še dejal Sekulić.

Slovenija - Nemčija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Reprezentanti se v Ljubljani ne bodo zadržali prav dolgo, saj že v četrtek potujejo na Baltik. V petek ob 18.30 uri po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo.