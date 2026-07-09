Sekulić na klopi Barce? Španski mediji prepričani, da je to mogoče

Aleksander Sekulić, ki je 24. februarja dopolnil 48 let, je vodenje moške članske reprezentance prevzel 6. novembra leta 2020. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem; Slovenijo je vodil na vseh treh velikih tekmovanjih - dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023).
Sekulić je pred kratkim z Dubajem osvojil regionalno ligo ABA, po koncu sezone pa se je od kluba poslovil. Na klopi Dubaja je na začetklu leta zamenjal Jurico Golemca. Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je sicer Sekulića na začetku koledarskega leta soglasno imenoval za selektorja moške članske reprezentance tudi za obdobje naslednjih dveh let.
To bo Sekulićev četrti mandat na klopi izbrane vrste in se bo, vsaj po pogodbi končal leta 2027. "Pogovori med vodstvom Barcelone in trenerjem Sekulićem so že bili in še bodo. Do realizacije je še dolga, toda prav mogoče je, da bo 48-letni Slovenec sedel na klop blaugrane," med drugim piše katalonski El Mundo Deportivo.
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