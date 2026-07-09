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Košarka

Sekulić na klopi Barce? Španski mediji prepričani, da je to mogoče

Ljubljana, 09. 07. 2026 13.44 pred 52 minutami 1 min branja 12

Avtor:
M.J.
Aleksander Sekulić

Kot kaže se je aktualni selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić tako dobro izkazal na klopi naše izbrane vrste, ta je pred dnevi zabeležila sramotna poraza proti Estoniji in Švedski, da je z delom in rezultati prepičal celo vodstvo katalonskega velikana Barcelone, saj ga tamkajšnji mediji (celo) povezujejo s prihodom v blaugrano. Kontakti med obema stranema so baje že bili ...

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Aleksander Sekulić, ki je 24. februarja dopolnil 48 let, je vodenje moške članske reprezentance prevzel 6. novembra leta 2020. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem; Slovenijo je vodil na vseh treh velikih tekmovanjih - dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023).

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

Sekulić je pred kratkim z Dubajem osvojil regionalno ligo ABA, po koncu sezone pa se je od kluba poslovil. Na klopi Dubaja je na začetklu leta zamenjal Jurico Golemca. Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je sicer Sekulića na začetku koledarskega leta soglasno imenoval za selektorja moške članske reprezentance tudi za obdobje naslednjih dveh let. 

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To bo Sekulićev četrti mandat na klopi izbrane vrste in se bo, vsaj po pogodbi končal leta 2027. "Pogovori med vodstvom Barcelone in trenerjem Sekulićem so že bili in še bodo. Do realizacije je še dolga, toda prav mogoče je, da bo 48-letni Slovenec sedel na klop blaugrane," med drugim piše katalonski El Mundo Deportivo.

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KOMENTARJI12

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Lopov975
09. 07. 2026 14.40
hahahaha
Odgovori
0 0
FORTUDO1
09. 07. 2026 14.36
Ma kaj v Barco, pošljite ga raje v Los Angeles Lakerse, poleg tega pa mu še podelite doživljenjski mandat za vodenje Slo reprezentance!
Odgovori
0 0
Ricinus
09. 07. 2026 14.34
Odšel, da pojača reprezentanco ...
Odgovori
0 0
Mučenik
09. 07. 2026 14.30
odlično, in ko bo podpisov, naj mu prepovedo reprezentanco vodit.......
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+2
2 0
Castrum
09. 07. 2026 14.28
Odlično!!! Čim dlje od Slovenske reprezentance naj gre!!!
Odgovori
+2
2 0
Slash
09. 07. 2026 14.19
1. April !
Odgovori
+2
2 0
inside1
09. 07. 2026 14.15
pa ka gre res Barci tako slabo, da bi jih Sekulič vodil? Še rusi so ga spodili....
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+2
2 0
Amor Fati
09. 07. 2026 14.13
Če bo Aleksej še kdaj oblekel dres slovenske članske košarkarske reprezentance, bo to resnično velik čudež. Ni varijante.
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0 0
bobiv
09. 07. 2026 14.09
Pa da pokopa še Barço!
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+4
4 0
Robi333
09. 07. 2026 14.03
Sem mogu dobr pogledat na koledar, da ni 1.4., potem pa še enkrat prevert, da nisem na kaki satirični strani..
Odgovori
+4
4 0
hojladri123
09. 07. 2026 14.02
Donke se pomoje ne bo več hotu menit z njim glede na to da je Madridista =P
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0 0
Mean Cat
09. 07. 2026 14.01
A je to prvoaprilski clanek
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+2
2 0
SpamEx
09. 07. 2026 14.00
haha kavč "strokovnjaki" pa v jok
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-2
0 2
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