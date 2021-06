Sekulić: Na selektorskem mestu si vedno pod pritiskom

Selektor Aleksander Sekulić je ob koncu priprav spregovoril o zadovoljstvu z dosedanjim delom reprezentance. V zadnjih dneh so se bolj podrobno posvetili prvim nasprotnikom na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu, reprezentanci Angole. Tekma se bo začela sredo ob 15.30, prenos na Kanalu A in VOYO pa 20 minut prej.

Priprave v Kaunasu so za slovenske košarkarje pri koncu. Po številnih treningih in dveh zmagah na prijateljskih tekmah proti Hrvaški jih s prenosom na Kanalu A in VOYO v sredo čaka prva tekma turnirja proti Angoli. Selektor Aleksander Sekulić je povedal, da je adovoljen predvsem s "tem, kako smo se povezali in na kakšen način bo delovala obramba. Tudi v napadu imamo še nekaj rezerv, a kar smo videli na treningih in tekmah, imamo res razkošen talent. Vsi, ki so bili zbrani na pripravah, so super vadili."

icon-expand Slovenska navijaška točka v Kaunasu. FOTO: 24ur.com

'Angola je rahla neznanka v taktičnem smislu' "Mislim, da se stopnjujejo napetost in pričakovanja pred prvo tekmo. Na treningih pilimo še zadnje stvari in komaj čakamo, da se turnir začne. Za zdaj v ekipi poteka vse super," je svojo pozornost umeril k sredinim nasprotnikom, ki jih po njegovem mnenju ne smejo podcenjevati. Predvsem zato, ker jih je nedavno prevzel izkušeni španski trener Josep Claros: "Z novim trenerjem sicer še niso odigrali uradne tekme, tako da so rahla neznanka v taktičnem smislu. Individualno pa vemo veliko o njih. Njihova igra se zagotovo vrti okoli (Yanicka) Moreire. Vse ostalo bomo videli na tekmi." "Moram reči, da se je trenerska ekipa zelo dobro pripravila na tekmo. Angola ima fizično zelo močno reprezentanco. Na igrišču predvsem v obrambi skušajo izkoristiti to svojo fizično moč, tudi v napadu pa imajo nekaj orožij. Svojo igro skušajo uveljaviti predvsem pod samim obročem, tako da bomo morali stopiti skupaj ter igrati zelo agresivno," je o nasprotnikih dodal slovenski selektor. 'Na selektorskem mestu si vedno pod pritiskom' V primeru uvrstite na olimpijske igre, bi Sekulić slovensko izbrano vrsto prvič vodil na velikem tekmovanju. Z Luko Dončićem v ekipi se od vsakega trenerja pričakuje uspeh, česar se nekdanji selektor mlajših košarkarskih selekcij dobro zaveda: "Na selektorskem mestu si vedno pod pritiskom. Evropski prvaki smo in od nas se pričakuje veliko. Lahko rečem, da smo sestavili dobro reprezentanco. Ali bomo na olimpijske uvrstili ali ne, je veliko vprašanje, želja pa je ogromna. Prisotna je pri vseh, trenerjih, igralcih in vodstvu. Pogoje za delo smo imeli odlično. Poligon je torej postavljen in na nas je, da odigramo na način, ki si ga želimo, da bomo uspešni."

icon-expand Yanick Moreira s Hermenegildom Santosom in Glofatejem Buiambo FOTO: Fiba

Predstavitev nasprotnikov Prvi tekmec na parketu dvorane, v kateri domuje litovski velikan Žalgiris, bo Angola. Slednja je bila od leta 1992 pa do Pekinga 2008 sicer redna udeleženka olimpijskih iger, a kakšnega odmevnejšega rezultata v košarkarskem svetu še ni naredila. Pred turnirjem v Kaunasu je odigrala le dve pripravljalni tekmi proti zasedbi Katalonije in ekipi Joventuta iz Badalone. Slovenci in Angolci so do sedaj odigrali tri medsebojne tekme. Vse tri so dobili slovenski košarkarji. Avgusta leta 2007 so bili boljši na pripravljalni tekmi (78:51), enako natanko sedem let kasneje (79:58), prav tako pa tudi septembra 2014 (93:87) v četrtem kolu svetovnega prvenstva. Izmed trenutne zasedbe #mojtim so se tako z Angolci že pomerili kapetan Edo Murić, Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Jaka Blažič in Aleksej Nikolić. Selektor Angole Josep Claros je 52-letni španski trener, ki je v trenerske vode zaplaval že pri 24 letih. Davnega leta 1993 je namreč postal pomočnik trenerja na univerzi NE Missouri State v ZDA. V zadnjih desetih letih trenerskega poklica ni opravljal v Evropi. Pred Angolo pa je bil selektor El Salvadorja, Mehike in Bahrajna. Yanick Moreira je 30-letni igralec AEK Aten, ki igra na centrskem položaju. Na nabor lige NBA se je leta 2015 prijavil, a ni bil izbran. V NBA poletni ligi se je isto leto pridružil LA Clippersom, ampak v rednem delu NBA lige ni zaigral nikoli. Svojo najboljšo tekmo v dresu Angole je odigral na svetovnem prvenstvu leta 2014. Proti Avstraliji je dosegel kar 38 točk in petnajst skokov. Seznam tekem slovenske reprezentance na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu: Angola – Slovenija: 30. 6. ob 15.30 (prenos na VOYO in KANAL A ob 15.10), Slovenija – Poljska: 1. 7. ob 15.30 (prenos na VOYO in KANAL A ob 15.10).