Košarka

Sekulić na slovenski klopi še (najmanj) naslednji dve leti

Ljubljana, 13. 01. 2026 18.02 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
M.J.
Aleksander Sekulić

Člani Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije so na svoji prvi redni seji v novem koledarskem letu soglasno podprli predlog predsednika KZS Mateja Erjavca in Aleksandra Sekulića imenovali za selektorja moške članske reprezentance tudi za obdobje naslednjih dveh let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski košarkarski strokovnjak Aleksander Sekulić, ki bo 24. februarja dopolnil 48 let, je vodenje moške članske reprezentance prevzel 6. novembra leta 2020. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem ter dejstvom, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih – dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023). 

"Odločitev Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije sprejemam z velikim spoštovanjem in odgovornostjo. Nadaljevanje dela na mestu selektorja slovenske moške članske reprezentance je zame velika čast, hkrati pa jasna obveza do košarke, igralcev in države, ki jo predstavljamo. Zahvaljujem se vsem igralcem, strokovnemu štabu in reprezentančnim sodelavcem za dosedanje sodelovanje," je za uradno spletno stran KZS sprva dejal 48-letni strokovnjak. 

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

"Skupaj smo dosegli nekaj pomembnih stvari, a se hkrati dobro zavedamo, kje so še rezerve in kje moramo storiti korak naprej. Naš cilj ostaja jasen. Graditi konkurenčno, povezano in stabilno reprezentanco, ki bo Slovenijo predstavljala z značajem, disciplino in ponosom. Izzivi, ki so pred nami, so zahtevni in nepredvidljivi. A verjamem v to skupino igralcev ter smer v katero gremo. Svoje delo bom še naprej opravljal z vso energijo, odgovornostjo in spoštovanjem do bogate slovenske košarkarske tradicije," je še dejal Sekulić.

košarka sekulić

Harden prebil mejo 28.600 točk in prehitel O'Neala

bibaleze
