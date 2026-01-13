Sekulić na slovenski klopi še (najmanj) naslednji dve leti

Slovenski košarkarski strokovnjak Aleksander Sekulić , ki bo 24. februarja dopolnil 48 let, je vodenje moške članske reprezentance prevzel 6. novembra leta 2020. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem ter dejstvom, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih – dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023). " Odločitev Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije sprejemam z velikim spoštovanjem in odgovornostjo. Nadaljevanje dela na mestu selektorja slovenske moške članske reprezentance je zame velika čast, hkrati pa jasna obveza do košarke, igralcev in države, ki jo predstavljamo. Zahvaljujem se vsem igralcem, strokovnemu štabu in reprezentančnim sodelavcem za dosedanje sodelovanje ," je za uradno spletno stran KZS sprva dejal 48-letni strokovnjak.

"Skupaj smo dosegli nekaj pomembnih stvari, a se hkrati dobro zavedamo, kje so še rezerve in kje moramo storiti korak naprej. Naš cilj ostaja jasen. Graditi konkurenčno, povezano in stabilno reprezentanco, ki bo Slovenijo predstavljala z značajem, disciplino in ponosom. Izzivi, ki so pred nami, so zahtevni in nepredvidljivi. A verjamem v to skupino igralcev ter smer v katero gremo. Svoje delo bom še naprej opravljal z vso energijo, odgovornostjo in spoštovanjem do bogate slovenske košarkarske tradicije," je še dejal Sekulić.