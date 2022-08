Sekulić: Naredili smo kar nekaj napak, ki jih moramo do prvenstva popraviti

V slovenskem taboru poudarjajo, da je bila zmaga nad Srbijo po podaljšku (97:92) prigarana, v igri naše izbrane vrste pa so še vedno prisotne določene napake, ki jih bo po besedah selektorja Aleksandra Sekulića do preizkušenj uradnega značaja treba popraviti.

"To zmago smo si priborili z veliko mero borbenosti, požrtvovalnosti, predvsem pa s kolektivno igro. Vseeno moramo biti kritični do sebe; nismo ves čas igrali, tako kot smo se dogovorili. Naredili smo kar nekaj napak, ki jih moramo do prvenstva popraviti in izboljšati. Goran Dragić je igral toliko, kot smo se dogovorili pred tekmo. Ne želimo si kakšnih poškodb, njega rabimo v top formi na evropskem prvenstvu in tako moramo tempirati njegovo pripravljenost," je po tekmi izpostavil Sekulić.

Eda Murića veseli dejstvo, da je Slovenija kljub nekaj napakam v obrambi uspela streti odpor tako kakovostnega tekmeca, kot je reprezentanca Srbije: "Vedeli smo, da bo tekma težka, saj Srbija ob Grčiji, Franciji in nas sodi med favorite za najvišja mesta. Videlo se je, da oboji še nismo v vrhunski formi, veseli pa nas, da smo dobili še eno težko in izenačeno tekmo. Pred nami je še precej dela, dvigniti moramo ritem in igro v obrambi."

Jaka Blažič se zaveda, da mora biti obramba na precej višji ravni, kot je v tem trenutku.



"Vzdušje v dvorani je bilo fenomenalno. Gledalci so zagotovo uživali v predstavi, hkrati pa so bili nagrajeni z zmago Slovenije. Vseeno to še ni tista naša prava igra. Zgrešili smo kar nekaj odprtih metov v napadu, v obrambi smo naredili precej napak, a to je logično glede na to, da imamo do evropskega prvenstva še štirinajst dni časa. Na treningih dobro delamo, se pripravljamo na tekmece, seveda pa nam bodo tiste prave tekme dale dodatno motivacijo za bolj čvrsto obrambo, ki mora biti naš zaščitni znak."