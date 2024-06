Sekulić: Ni izgovor za napake v obrambi in dovoljene napadalne skoke

V postavi za tekmo s Slovenijo ni bilo največjih zvezdnikov Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa . " Za nas je bila to dobra preizkušnja, da vidimo nekatere igralce. Videli smo kar nekaj stvari, tudi na čem moramo delati. Dobra je bila tudi reakcija nekaterih igralcev v lepem vzdušju. Na trdi tekmi proti zelo močnemu nasprotniku smo prikazali dokaj dobro igro, a mislim, da lahko igramo še precej bolje. Predvsem z menjavami smo si zadali, da ne bomo obremenili nekaterih igralcev, zato tudi ob koncu nismo igrali z najboljšo peterko. To ni izgovor za napake v obrambi in dovoljene napadalne skoke. To moramo izboljšati," je po porazu proti Litvi dejal Aleksander Sekulić.

"Vedno, ko so priprave in se približuje prva tekma, komaj čakamo, da vidimo, kje smo. To je bila odlična tekma za nas proti ekipi, ki je že malce uigrana po štirih odigranih tekmah. Treba je videti, kje imamo luknje, kje delamo napake. Prav je, da jih delamo zdaj in jih popravljamo. Imamo še dve pripravljalni tekmi in moramo izkoristiti to, da bo naslednja boljša. Tekma je pravšnji pokazatelj karakterja ekipe, da smo se vrnili in ohranili hladne glave ter zgolj igrali. Na tem moramo graditi," pa je povedal prvi strelec tekme Aleksej Nikolić, ki bo v prihodnje igral za Cedevito Olimpijo.