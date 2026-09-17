Sekulić o Dončiću: Že leta 2017 smo vedeli, da je nekaj posebnega

V pripravljalnih tekmah se je ekipa slovenskega trenerja Aleksandra Sekulića odlično odrezala in že pokazala obraz, ki si ga želi kazati skozi celotno sezono. "Pozitivnih stvari je veliko. Te tekme smo uporabili kot pripravljalne tekme in iz tekme v tekmo smo napredovali, igrali bolje, bolje razumeli naše zamisli in jih bolje udejanjali na tekmah", je po uvodnih tekmah dejal 48-letni slovenski trener. Njegova velika želja je, da bi v ekipi vladal odličen ekipni duh ter da bi delovali kot družina. "Imeli smo tudi odličen ekipni duh. Čeprav je ekipa praktično zgrajena na novo, saj so ostali le štirje igralci iz lanske sezone, je pred nami veliko izzivov, vendar jih za zdaj premagujemo z zelo veliko hitrostjo".

Aleksander Sekulić na klopi Barcelone FOTO: Profimedia

V intervjuju za spletno stran Eurohoops, ki ga je opravil pred uvodom v sezono, je bilo tudi govora o uspehu izpred devetih let, ko je kot pomočnik takratnemu selektorju Igorju Kokoškovu pomagal pri zgodovinskem uspehu slovenskega športa. Sekulić je leta 2021 prevzel mesto selektorja reprezentance, ki ga opravlja še danes, čeprav veliko uspehov doživlja v klubski košarki. Glede pritiska vodenja kluba, kot je Barcelona, v primerjavi s pritiskom vodenja reprezentance ne vidi velike razlike. "Kar zadeva tekme, ni velike razlike. Treba je pripraviti načrt igre in ga izpeljati. Glavna razlika je v pripravi ekipe, kajti ko igraš na evropskem prvenstvu ali svetovnem prvenstvu, nimaš časa za prilagajanja: tisto, kar zgradiš na reprezentančnih pripravah, je tisto, kar boš uporabljal na tekmovanju, " je dejal novi trener Barcelone.

Aleksander Sekulić FOTO: Damjan Žibert

V zadnjih časih so v javnost prišla namigovanja o možnosti odstopa Sekulića z mesta glavnega selektorja, da bi se v popolnosti posvetil vodenju klubskih obveznosti. "To so samo ugibanja. Nihče ni podal nobene uradne izjave, kar pomeni, da ni nobenih sprememb", je na namigovanja odgovoril Sekulić. Eurobasket leta 2017 je bil turnir, na katerem se je takrat še 18-letni Luka Dončić zares predstavil na mednarodnem prizorišču. Sekulić, ki je bil takrat pomočnik in je tesno sodeloval z Luko, si ni predstavljal, da bo Luka postal takšen superzvezdnik, kakršen je danes. "Videli smo, da je bil poseben. Takrat je imel komaj 18 let, na igrišču pa je deloval kot zelo izkušen igralec. Vedeli smo, da bo odličen košarkar, toda da bo dosegel takšne višave ... tega nisem pričakoval. Ne zato, ker mu tega ne bi želel, ampak preprosto nisem pričakoval. Postal je eden najvplivnejših igralcev na svetu, superzvezdnik, ne le v ligi NBA, ampak po vsem svetu. Luka je znan vsem. Njegovega priimka ti niti ni treba izreči", je z izbranimi besedami dejal o slovenskem zvezdniku.

Luka Dončić leta 2017 FOTO: Profimedia