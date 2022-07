Sekulić o Dragiću: naredili bomo vse, da pride

Slovenski košarkarji so se zbrali pred začetkom priprav na nadaljevanje kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Ob tem pa se bliža tudi nastop na EP, kjer bodo Slovenci branili zlato odličje s prvenstva leta 2017. Na seznamu za obe tekmovanji je 20 košarkarjev, tudi glavna zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić.

Za začetek košarkarje čaka nadaljevanje kvalifikacij za SP, kjer se bo slovenska skupina C (v njej sta napredovali še Finska in Švedska) združila s skupino D (Nemčija, Izrael in Estonija). Vsi rezultati iz prvega dela se prenašajo, vsaka reprezentanca pa bo tudi v drugem delu odigrala šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Prva domača tekma čaka Slovenijo 25. avgusta v Celju z Estonijo, 28. avgusta sledi gostovanje v Nemčiji. Odt Od tam se bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića odpravili v Köln, kjer jih prvi septembrski dan čaka tekma z Litvo, 3. septembra z Madžarsko, 4. septembra pa še z Bosno in Hercegovino, za konec skupinskega dela bosta sledila še dvoboja z gostitelji Nemci (6. septembra) in Francozi (7. septembra). Slovenci bodo med pripravami odigrali šest pripravljalnih tekem. Prvi jih čakata že 4. in 6. avgusta, ko se bodo v Celju pomerili z Nizozemsko in Črno goro. Na turnirju v Carigradu se bodo 12. in 13. avgusta pomerili s Turčijo in Ukrajino, 17. avgusta pa bo v Stožicah na gostovala Srbija. Zadnjo pripravljalno tekmo bodo v Celju odigrali 20. avgusta s Hrvaško.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

"Vsi smo se spočili in napolnili baterije za naloge, ki nas čakajo. V pripravah pa moramo biti zelo učinkoviti, saj nas čakata evropsko prvenstvo in kvalifikacije za SP," je napovedal Sekulič in razkril, da bo v začetku priprav posebej pozoren na mlajše, "da vidimo, na katere lahko računamo". In prav v tem elementu bo imela reprezentanca po oceni Sekulića v primerjavi z ostalimi veliko prednost v dejstvu, da je jedro ekipe enako in torej "zgrajeno" že več let, kar omogoča lažje vključevanje ostalih. Kaj se bo zgodilo z Goranom Dragićem? Selektor je na srečanju z novinarji moral vnovič odgovarjati na ponavljajoče se vprašanje o morebitni vrnitvi Gorana Dragića v reprezentanco za projekt EP. "Videli smo, kako je pomemben za to ekipo in naredili bomo vse, da pride." Odgovor na to vprašanje pa bo jasen v prihodnjih tednih, saj je Dragić že vnaprej napovedal, da bo začetek priprav zanesljivo izpustil. Med najboljšimi slovenskimi igralci manjka tudi Žan Mark Šiško, a Sekulić o vseh odsotnih pravi, da gre za osebne zadeve: "Jaz se ukvarjam s tistimi, ki so tukaj." O končnem cilju pa Selektor razkriva: "Osnovna ideja je, da smo uspešni na vsaki tekmi. Za to pa mora vsak v ekipi in v štabu reprezentance poznati in opraviti svojo nalogo."