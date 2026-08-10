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Košarka

Sekulić o pripravah: Luka je povedal svoje, to moramo spoštovati

Ljubljana, 10. 08. 2026 17.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
N.M. A.M. +1
Zbor slovenske košarkarske reprezentance

Slovenska košarkarska reprezentanca brez prvega zvezdnika Luke Dončića je začela priprave na verjetno že ključni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v reprezentanco povabil 19 igralcev, a se je moral že prvi dan priprav sprijazniti z dvema odpovedma ter kasnejšimi prihodi nekaterih igralcev.

Luka Ščuka in Lukas Bojović sta morala v ZDA, Aleksej Nikolić, Aljaž Kunc, Žiga Samar in Stefan Joksimović pa se bodo pridružili čez dobrih 10 dni. Urban Kroflič mora opraviti še zdravniški pregled po poškodbi, ki jo je staknil julija na evropskem prvenstvu do 20 let v Stožicah, kjer so mladi Slovenci postali prvaki stare celine.

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Slovenija bo priprave začela na Rogli, nadaljevala pa v Ljubljani. Z dvema porazoma v julijskem delu kvalifikacij si je otežila pot na svetovno prvenstvo, še vedno pa ima pred seboj šest tekem in dovolj priložnosti za eno od prvih treh mest v izenačeni skupini. Prvo srečanje drugega dela kvalifikacij bo igrala 27. avgusta v Parizu proti zvezdniški Franciji z Victorjem Wembanyamo, tri dni kasneje pa v Ljubljani gostila Madžarsko.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić, po novem tudi glavni trener Barcelone, o kateri ni želel govoriti, bo s svojimi varovanci pred tem odigral pripravljalni tekmi z Latvijo in Črno goro. "Pred nami so razburkane priprave, saj se srečujemo z odpovedmi, poškodbami in odhodi igralcev v Ligo NCAA, kjer imamo trenutno že 23 Slovencev. Zato nam bosta dve prijateljski tekmi pomagali, da ustvarimo pogoje za dobre nastope proti Franciji in Madžarski," je pred odhodom na Roglo povedal selektor Sekulić.

"Zavedamo se, da v kvalifikacijah nimamo več prostora za spodrsljaje, zato krpamo vrzeli in se prilagajamo na vse načine. To je naporno tako za strokovni štab kot igralce, hkrati pa nam otežuje pomlajevanje reprezentance, ki smo se je lotili. Luka Dončić je povedal svoje in spoštujemo odločitev, žal pa hkrati z njim ni prišel novi naturalizirani Američan," je še dodal selektor Slovenije, ki je v kvalifikacijski skupini L po točkah izenačena z Estonijo, Madžarsko in Švedsko, nad omenjenimi pa sta Francija in Finska.

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KOMENTARJI4

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Desno
10. 08. 2026 18.24
Dejstvo nagnat sekulic in postavit nekoga ki ho vpeljav mladino... Saj imajo same evropske prvake.... Ta ekipa je itak izleta. Če ni lukca so kot kure brez glave
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0 0
bandit1
10. 08. 2026 18.16
Pa Sekula je car za pogodbe in plačo, pa še pijančka sem pozbil s svojim izsiljevanjem ostalo nič. Pripeljite nazaj Kokoškova pa boste videli kaj je ekipa.
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0 0
RUBEŽ
10. 08. 2026 17.45
Sekula, pojdi v Španijo in se ne vračaj. NIKOLI. Ampak je problem, ker boš tudi tam na Silvestra že bivši.
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+2
2 0
Magnezij400
10. 08. 2026 17.30
Spustmo to svetovno Luka naj se posveti držini in se raje pripravimo na evropsko mlade imamo vrhunske ki jih bo treba vklučit nasledna leta
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+3
3 0
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