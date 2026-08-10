Sekulić o pripravah: Luka je povedal svoje, to moramo spoštovati

Luka Ščuka in Lukas Bojović sta morala v ZDA, Aleksej Nikolić , Aljaž Kunc , Žiga Samar in Stefan Joksimović pa se bodo pridružili čez dobrih 10 dni. Urban Kroflič mora opraviti še zdravniški pregled po poškodbi, ki jo je staknil julija na evropskem prvenstvu do 20 let v Stožicah, kjer so mladi Slovenci postali prvaki stare celine.

Slovenija bo priprave začela na Rogli, nadaljevala pa v Ljubljani. Z dvema porazoma v julijskem delu kvalifikacij si je otežila pot na svetovno prvenstvo, še vedno pa ima pred seboj šest tekem in dovolj priložnosti za eno od prvih treh mest v izenačeni skupini. Prvo srečanje drugega dela kvalifikacij bo igrala 27. avgusta v Parizu proti zvezdniški Franciji z Victorjem Wembanyamo , tri dni kasneje pa v Ljubljani gostila Madžarsko.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić, po novem tudi glavni trener Barcelone, o kateri ni želel govoriti, bo s svojimi varovanci pred tem odigral pripravljalni tekmi z Latvijo in Črno goro. "Pred nami so razburkane priprave, saj se srečujemo z odpovedmi, poškodbami in odhodi igralcev v Ligo NCAA, kjer imamo trenutno že 23 Slovencev. Zato nam bosta dve prijateljski tekmi pomagali, da ustvarimo pogoje za dobre nastope proti Franciji in Madžarski," je pred odhodom na Roglo povedal selektor Sekulić.

"Zavedamo se, da v kvalifikacijah nimamo več prostora za spodrsljaje, zato krpamo vrzeli in se prilagajamo na vse načine. To je naporno tako za strokovni štab kot igralce, hkrati pa nam otežuje pomlajevanje reprezentance, ki smo se je lotili. Luka Dončić je povedal svoje in spoštujemo odločitev, žal pa hkrati z njim ni prišel novi naturalizirani Američan," je še dodal selektor Slovenije, ki je v kvalifikacijski skupini L po točkah izenačena z Estonijo, Madžarsko in Švedsko, nad omenjenimi pa sta Francija in Finska.