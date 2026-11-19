Po osmih odigranih tekmah kvalifikacij ostaja boj za uvrstitev na mundial povsem odprt. Na vrhu skupine L je Francija s sedmimi zmagami in enim porazom, Finska je pri petih zmagah in treh porazih, Slovenija, Švedska in Madžarska imajo po štiri zmage in štiri poraze, Estonija pa je pri treh zmagah in petih porazih. Prav zato bosta novembrska obračuna odigrala pomembno vlogo v lovu na mesta, ki vodijo na svetovno prvenstvo v Katarju.

"Kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihajajo v fazo, ko vsaka tekma nosi še dodatno težo. Pred nami sta dva izjemno pomembna obračuna, ki bosta močno vplivala na razplet boja za uvrstitev na prvenstvo. Finska in Madžarska sta kakovostna in zahtevna nasprotnika, proti katerima bomo morali biti osredotočeni od prve do zadnje minute," je za spletno stran KZS povedal Sekulić.

Poudaril je, da časa za uigravanje ne bo veliko: "Zato bo pomembno, da že od prvega treninga delujemo kot ekipa in nadaljujemo delo, ki ga gradimo skozi celoten kvalifikacijski cikel. Verjamem, da bomo v reprezentanco prišli motivirani, z veliko željo po dokazovanju in z jasnim zavedanjem, kaj nam lahko ti dve tekmi prineseta."

Domači obračun s Finsko bo gostila dvorana Zlatorog. "Še posebej pomembna bo uvodna domača v Celju, kjer bomo potrebovali podporo navijačev. V preteklosti so nam že večkrat pomagali do pomembnih zmag in verjamem, da bo tako tudi tokrat," se nadeja Sekulić.

Slovenski reprezentanti bodo s treningi začeli v ponedeljek. Uvodna pripravljalna baza reprezentance bo v Laškem, dan pred obračunom s Finci pa se bo izbrana vrsta preselila v celjski Zlatorog.