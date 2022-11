Sekulić: Obramba mora biti naše glavno orožje

Košarkarski reprezentanci so se na ponedeljkovem večernem treningu priključili še manjkajoči členi, Edo Murić , Jordan Morgan in Žiga Samar , kar pomeni, da se sedaj lahko v popolnosti osredotočijo na dve pomembni tekmi, ki ju čakajo v kratkem. Najprej se bodo v petek ob 13. uri pomerili proti izbrani vrsti Izraela, v ponedeljek pa bodo ob 18. uri na domačih tleh gostili Nemce. Aleksander Sekulić , ki je varovance pozdravil v hotelu, je stopil pred mikrofone in povedal, kakšne načrte ima z ekipo, ki se precej razlikuje od tiste, ki je Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu v Nemčiji. "Ja, igrati čim bolje, mislim, da imamo v tem kratkem času največ možnosti, da poskusimo, postavimo tiste principe v obrambi, da bo ta dobro delovala in da bo naše glavno merilo na teh dveh tekmah. Ni lahko, zelo je težko, ker je malo časa, predvsem pa je težko za igralce. Oni pridejo iz klubov, tukaj morajo pozabiti na vse, se "resetirati" in delati tisto, kar je pomembno tukaj. Se uigrati, imamo precej spremenjeno zasedbo, kar bo zelo velik izziv, seveda predvsem za, kot že rečeno, igralce same."

Na namigovanja o tem, kdo naj bi bil ključni člen tokratne precej spremenjene ekipe, je selektor odgovoril naslednje: "Ja, pa ne samo on, Žiga (Samar) je pokazal svoj potencial, svojo kvaliteto, ne nazadnje igra zelo pomembno vlogo v svojem klubu. Tako da ja, tisto, kar smo od njega pričakovali, se sedaj tudi kaže." Ko je beseda v nadaljevanju nanesla na evropsko prvenstvo (brez tega enostavno ne gre), v katerem se je Slovenija zelo nepričakovano poslovila v četrtini finala, ko so bili od nas boljši Poljaki, pa selektor odgovarja naslednje:"Ja, bile so narejene analize, pogovorili smo se, veliko je bilo govora o tem, kje so bile napake. Lahko seveda rečemo, da je bil za nas to neuspeh, toda življenje teče dalje in iz tega se je treba nekaj naučiti. Še bolje rečeno, da je potrebno priti iz tega še močnejši. Vsakemu športniku posebej pa tudi vsem trenerjem, štabu je bilo zelo težko. Bilo je veliko neprespanih noči. Veliko smo gledali nazaj. Toda na koncu je iz celotne situacije potrebno potegniti pozitivne stvari in se na žalost učiti na svojih napakah."