Slovenski košarkarji so se v ponedeljek zbrali na sedežu Košarkarske zveze Slovenije in se od tam z avtobusom odpravili v Laško, kjer so začeli s pripravami na prihajajoči tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na zbor je prišla le peščica reprezentantov, nekaj jih je v preteklih dneh še igralo v klubskem dresu, najbolj pa je bodlo v oči, da pred ključnima tekmama kvalifikacij z ekipo ni bilo selektorja Aleksandra Sekulića.

Aleksander Sekulić FOTO: AP

Ta je namreč v torek z Barcelono, kjer deluje v vlogi trenerja, igral tekmo Evrolige proti Fenerbahčeju ter izgubil s 77:83. Vodstvo slovenske reprezentance je nato prejelo novico, ki je vsekakor ni pričakovalo. "Dosedanji selektor reprezentance Aleksander Sekulić je vodstvo KZS pred prihodom v Slovenijo obvestil, da mu klub Barcelona ne dovoli več delovanja v dvojni vlogi – kot klubski trener in selektor reprezentance. Vodstvo KZS je zato do zaključka kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 za začasnega selektorja imenovalo Domna Zevnika," so pri zvezi zapisali v izjavi za javnost.

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Omenjena novica je nova v seriji bizarnih s košarkarskega sveta. V ponedeljek smo namreč izvedeli, da v trenutnem reprezentančnem oknu slovenskega dresa ne bo oblekel nadarjeni Stefan Joksimović, ki je bil na Sekulićevem seznamu. Mladenič si je močno želel igrati za reprezentanco, a mu je njegova Baskonia to prepovedala. "To je sramota za evropsko košarko. Morali bi se zgledovati po nogometu, kjer se državna prvenstva ustavijo med reprezentančnimi premori. Mi ne moremo storiti praktično ničesar," je odločitev besno komentiral športni direktor Saša Dončić, kritičen pa je bil tudi reprezentant Alen Omić: "Iskreno, to me zelo moti. Tudi jaz imam klub, ampak mene trener razume, da se grem boriti za svojo državo in grb, tako da me pusti."

Do prisilne menjave na selektorskem stolčku je, kot že rečeno, prišlo pred izjemno pomembnima obračunoma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V kvalifikacijski skupini L trenutno s 15 točkami vodi Francija, Finska jih ima 13, z 12 so izenačene Slovenija, Švedska in Madžarska, zadnja Estonija pa ima eno manj. Naši košarkarji bodo v petek gostili Finsko, tri dni kasneje pa jih čaka gostovanje pri naših vzhodnih sosedih.