Sekulić: Odsotnost Morgana je dobra priložnost za ostale, da se izkažejo

Pred slovensko moško člansko košarkarsko izbrano vrsto sta še zadnji kvalifikacijski preizkušnji za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo od 1. do 18. septembra prihodnje leto gostile Nemčija, Italija, Gruzija in Češka. Ne glede na to, da so si naši košarkarji z zmagama nad Avstrijo in Ukrajino v novembrskem ciklu že zagotovili udeležbo na prvenstvu stare celine, selektor Aleksander Sekulić poudarja, da delo še ni končano.

Tretji cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo bodo slovenski košarkarji odigrali v kijevskem mehurčku, kjer jih v četrtek od 20.00 naprej čaka obračun 5. kroga proti reprezentanci Madžarske, ki je v dozdajšnjem delu kvalifikacij edina vzela mero izbrancem Aleksandra Sekulića. Dva dni pozneje pa je na sporedu še popoldanski obračun (15.00) z vselej neugodnimi Ukrajinci, ki se bodo Edu Muriću in druščini na vsak način želeli oddolžiti za poraz pred tremi meseci v ljubljanskih Stožicah ( obe tekmi si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in Voyo ).

Zadnji kvalifikacijski tekmi slovenske moške članske reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu 2022 proti izbranima vrstama Madžarske in Ukrajine si boste kot vselej lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in Voyo. Začnemo s četrtkovim obračunom proti Madžarski (20.00), piko na i pa bo prinesel sobotni dvoboj proti Ukrajincem (15.00).

Dobro vzdušje v slovenski izbrani vrsti je nekoliko skazila novica, da je bil eden od članov strokovnega vodstva pozitiven na testu na novi koronavirus. Po besedah direktorja reprezentance Mateja Likarjabodo nadaljnji testi (eden v današnjem dnevu, nato pa še v sredo in petek) pokazali, ali se je virus razširil tudi med ostale člane reprezentance. "Trenutni protokol je takšen, da je vsak nameščen v svoji sobi, igralci pa se lahko srečajo le na treningih," je na spletni novinarski konferenci uvodoma dejal Likar, ki upa, da nadaljnja testiranja ne bodo prinesla še večjih preglavic selektorju Sekuliću in njegovim varovancem. Slednji mirno pričakujejo četrtkov obračun z Madžari, ki so v ukrajinsko prestolnico pripotovali "nabrušeni" in odločni, da še drugič v teh kvalifikacijah pokvarijo načrte aktualnim evropskim prvakom.

icon-expand Jordana Morgana tokrat ni na seznamu slovenske izbrane vrste za zadnji kvalifikacijski preizkušnji v Kijevu. FOTO: Fiba

Brez Morgana, a z Žigo Dimcem

"Moja glavna naloga je bila sestaviti zelo podobno reprezentanco, ki je igrala na zadnjih tekmah v Ljubljani. Osebno verjamem v kontinuiteto dela, saj nam ta olajša proces uigravanja moštva v tako skrajšanem programu priprav na tekme. Do obračuna z našimi vzhodnimi sosedi bomo namreč opravili vsega štiri treninge, zato je zelo pomembno, da igralci čim prej 'preklopijo' svoje misli s klubske na reprezentančno raven. Vemo, da nas v naslednjih dneh čakata dve zahtevni preizkušnji, ravno pravšnji, da vidimo, kje smo s trenutno pripravljenostjo. Tako posamično kot moštveno," pravi slovenski selektor, ki bo v tem ciklu pogrešal naturaliziranega ameriškega centra Jordana Morgana. "Z Morganom sva se v zadnjih dneh večkrat slišala. Želel je biti zraven, a so bili pritiski iz Unicsa veliki, zato smo se odločili, da bi bilo tokrat bolje, da izpusti tekmi v Kijevu. Nič ne de, bodo imeli pa ostali košarkarji na tem položaju dobro priložnost, da se izkažejo. Tu je v prvi vrsti Žiga Dimec, ne smemo pa pozabiti niti na Jana Kosija in Jurija Macuro. Omenjena trojica bo morala ob odsotnosti Morgana prevzeti večji del odgovornosti za igro pod obročema," je jasen Sekulić.

icon-expand Edo Murić (na sliki v sredini) verjame, da se lahko slovenska izbrana vrsta v domovino vrne z novima zmagama. FOTO: Fiba