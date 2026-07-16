Sekulić okrepitev našel kar v Stožicah

"Ljubljanski klub in Barcelona sta dosegla dogovor o prestopu 27-letnega ameriškega organizatorja igre. Ker je imel Gibson z zmaji sklenjeno veljavno pogodbo tudi za sezono 2026/27, bo Cedevita Olimpija ob prestopu prejela tudi odškodnino," so sporočili na spletni strani ljubljanskega kluba.
Gibson je bil v sezoni 2025/26 eden ključnih členov zasedbe trenerja Zvezdana Mitrovića in eden najbolj izstopajočih posameznikov tako v evropski kot regionalni konkurenci. V Eurocupu je v povprečju dosegal 15,9 točke in 4,9 asistence na tekmo, v ligi Aba pa 15,8 točke in 5,3 asistence.
Odlične predstave so bile nagrajene tudi s posamičnimi priznanji. Gibson je bil izbran za najkoristnejšega igralca slovenskega Superpokala 2025, naziv MVP pa je osvojil tudi na zaključnem turnirju Pokala Spar, kjer je Cedevita Olimpija prišla do nove lovorike.
"V Cedeviti Olimpiji se Umoji Gibsonu iskreno zahvaljujemo za profesionalen odnos, predanost in izjemen prispevek k rezultatom ekipe v minuli sezoni, hkrati pa mu želimo veliko uspeha pri novem izzivu, obilo zdravja ter uspešno nadaljevanje športne poti," so še zapisali Ljubljančani.
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