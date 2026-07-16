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Sekulić okrepitev našel kar v Stožicah

Barcelona , 16. 07. 2026 13.20 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
J.B.
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

Ameriški organizator igre Umoja Gibson, za katerim je odlična sezone v dresu Cedevite Olimpije, bo kariero nadaljeval v sloviti Barcelono. Katalonce bo v prihodnji sezoni s klopi vodil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Umoja Gibson se je izkazal za enega najboljših organizatorjev igre v ligi Aba.
Umoja Gibson se je izkazal za enega najboljših organizatorjev igre v ligi Aba.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Ljubljanski klub in Barcelona sta dosegla dogovor o prestopu 27-letnega ameriškega organizatorja igre. Ker je imel Gibson z zmaji sklenjeno veljavno pogodbo tudi za sezono 2026/27, bo Cedevita Olimpija ob prestopu prejela tudi odškodnino," so sporočili na spletni strani ljubljanskega kluba.

Gibson je bil v sezoni 2025/26 eden ključnih členov zasedbe trenerja Zvezdana Mitrovića in eden najbolj izstopajočih posameznikov tako v evropski kot regionalni konkurenci. V Eurocupu je v povprečju dosegal 15,9 točke in 4,9 asistence na tekmo, v ligi Aba pa 15,8 točke in 5,3 asistence.

Aleksander Sekulić bo v novi sezoni sedel tudi na klopi Barcelone.
Aleksander Sekulić bo v novi sezoni sedel tudi na klopi Barcelone.
FOTO: Profimedia

Odlične predstave so bile nagrajene tudi s posamičnimi priznanji. Gibson je bil izbran za najkoristnejšega igralca slovenskega Superpokala 2025, naziv MVP pa je osvojil tudi na zaključnem turnirju Pokala Spar, kjer je Cedevita Olimpija prišla do nove lovorike.

"V Cedeviti Olimpiji se Umoji Gibsonu iskreno zahvaljujemo za profesionalen odnos, predanost in izjemen prispevek k rezultatom ekipe v minuli sezoni, hkrati pa mu želimo veliko uspeha pri novem izzivu, obilo zdravja ter uspešno nadaljevanje športne poti," so še zapisali Ljubljančani. 

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KOMENTARJI2

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JOSEPH HAYDN
16. 07. 2026 14.49
Kaj so mislili pri Barceloni, da zaposliš nekoga, ki je zaradi neuspehov letel iz čisto vsakega kluba in nima enega dosežka na klubski ravni. Izjema je aba liga, kjer pa je bilo delo enostavno
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+1
1 0
Amor Fati
16. 07. 2026 14.13
Sigurno odličen igralec za moštveno kemijo. Pravga si zbral.
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