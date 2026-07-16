Sekulić okrepitev našel kar v Stožicah

"Ljubljanski klub in Barcelona sta dosegla dogovor o prestopu 27-letnega ameriškega organizatorja igre. Ker je imel Gibson z zmaji sklenjeno veljavno pogodbo tudi za sezono 2026/27, bo Cedevita Olimpija ob prestopu prejela tudi odškodnino," so sporočili na spletni strani ljubljanskega kluba.

Gibson je bil v sezoni 2025/26 eden ključnih členov zasedbe trenerja Zvezdana Mitrovića in eden najbolj izstopajočih posameznikov tako v evropski kot regionalni konkurenci. V Eurocupu je v povprečju dosegal 15,9 točke in 4,9 asistence na tekmo, v ligi Aba pa 15,8 točke in 5,3 asistence.